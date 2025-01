Férias escolares: Central Plaza Shopping tem programação especial na Vila Kids

Foi dada a largada no período de férias escolares, e para gastar a energia dos pequenos e dos maiores é preciso planejar uma programação divertida. Pensando nisso, o Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, conta com novas atrações e brincadeiras na Vila Kids deixando as férias ainda mais especiais.

Até o dia 02 de fevereiro, crianças de 01 a 12 anos podem aproveitar diversas brincadeiras na Vila Kids. As novas atrações incluem o La Bamba, Xícara Gira-Gira e Escorregador, além dos brinquedos fixos como Casa Selvagem, jogos diversos, Balanço Acessível, Cantinho de Leitura e Desenho.

O horário de funcionamento será de domingo a sexta e feriado das 14h às 20h e aos sábados das 14h às 21h. O acesso à Vila Kids ocorre por ordem de chegada e o tempo limite para as turmas é de 20 minutos, podendo ser estendido caso não haja fila de espera e repetido quantas vezes quiser até o final do horário de funcionamento de forma gratuita.

Férias é momento de diversão e descontração. Venha aproveitar momentos divertidos no Seu Grande Vizinho. Férias divertidas no Central Plaza, Tá em Casa!

Serviço:

Central Plaza Shopping – Férias Divertidas na Vila Kids

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Corredor principal, em frente ao Cinemark

Datas: 06 de janeiro a 02 de fevereiro

Horários: Domingo a sexta, das 14h às 20h e sábados das 14h às 21h.

Idade: Crianças de 01 a 12 anos