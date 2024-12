Casa Paulista entrega 420 apartamentos em São Bernardo do Campo

O Programa Casa Paulista entrega, nesta sexta-feira (06/12), 420 apartamentos do Residencial Cooperativa II, em São Bernardo do Campo. Os imóveis foram financiados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), na modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA), com recursos da ordem de R$ 75,6 milhões. Com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, o evento será às 11h, na Estrada Particular Eiji Kikuti, nº 1.475, Bairro Cooperativa II.



Os apartamentos têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 48 m² e 49 m² de área privativa. Além disso, o condomínio conta infraestrutura de lazer, que inclui playground, quadra esportiva e salão de festas. Das 401 famílias atendidas, 78 foram indicadas pela CDHU, pois recebiam auxílio moradia após terem sido removidas de áreas de risco, de proteção ambiental ou de frente de obras no Jardim Santo André, Parque Várzea do Tietê, Marginal Tietê, faixa de domínio da Ecovias em Diadema, Trecho Sul do Rodoanel e em São Bernardo do Campo. As demais foram indicadas pela prefeitura.



Serviço:

Entrega de apartamentos em São Bernardo do Campo

Data: sexta-feira, 6 de dezembro

Horário: 11h

Local: Residencial Cooperativa II, Estrada Particular Eiji Kikuti, nº 1.475, Bairro Cooperativa II