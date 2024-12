Casa da Mulher Paulista é inaugurada em São Bernardo do Campo

A Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher de São Paulo inaugurou, nesta quinta-feira (12), a Casa da Mulher Paulista no município de São Bernardo do Campo. Esta é a 18ª inauguração no Estado e conta com investimento de R$765 mil, em uma parceria da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, Prefeituras e outras entidades. A previsão é que mais 19 municípios recebam o espaço ainda na gestão Tarcísio de Freitas.

Presente na cerimônia de inauguração, a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, destacou o papel da Casa no fortalecimento da rede de proteção às mulheres. “Nosso objetivo é assegurar que a Casa da Mulher ofereça suporte emocional, jurídico, psicológico e profissional, garantindo que todas as mulheres atendidas pelo programa recebam o apoio necessário para retomar sua autonomia pessoal e financeira”, afirmou a secretária.

A inauguração também contou com a presença de autoridades locais e representantes de organizações sociais. Com uma população de aproximadamente 810 mil habitantes, segundo o IBGE, São Bernardo do Campo reforça seu compromisso com a criação de ambientes seguros e livres de violência para as mulheres. A iniciativa faz parte do movimento “SP por Todas”, que integra os programas e a rede de proteção à mulher em todo o Estado de São Paulo.

Expansão das Casas da Mulher Paulista

A entrega de novas unidades da Casa da Mulher Paulista se intensificou ao longo de 2024. Entre as cidades que já receberam o equipamento estão Osvaldo Cruz, Ribeirão Corrente, Águas da Prata, Cristais Paulista, São Bento do Sapucaí, Araçatuba, Santa Fé do Sul, Araraquara, Ferraz de Vasconcelos, Votorantim, Espírito Santo do Pinhal, Bebedouro, Jarinu, Boituva e Francisco Morato.

Em 2023, a Secretaria de Políticas para a Mulher realizou a inauguração das duas primeiras Casas da Mulher Paulista: a Casa de Pederneiras, no mês de outubro, e em Barretos, no mês de novembro.

Cada unidade recebeu o mesmo aporte de R$765 mil e contou com a colaboração de prefeituras e Secretarias Municipais de Assistência Social, reforçando a articulação entre os poderes estadual e municipal para ampliar a rede de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Com as novas inaugurações, o Governo de São Paulo busca consolidar uma política pública permanente de acolhimento e autonomia para as mulheres em todo o Estado, oferecendo espaços seguros e acessíveis para quem precisa de apoio.

SP Por Todas



O SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas. Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas desde março de 2024, como o aplicativo SP Mulher Segura que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.