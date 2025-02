Carnaval no Jardim Botânico e Zoo SP: diversão e aprendizado para todas as idades

Para quem vai ficar na capital paulista durante o Carnaval e busca um passeio tranquilo, o Jardim Botânico e o Zoo São Paulo promovem uma agenda cheia de atividades para crianças e adultos que aliam diversão e aprendizado. Durante o dia, no Zoo é possível conhecer animais de diversos lugares do mundo, a exemplo dos Pinguins e Axolotes, e se divertir com a equipe de educação que produziu um “tour” para contar a história e os trabalhos com espécies ameaçadas. Além disso, atrações como Mundo Dino e Acqua Safari complementam a experiência dos visitantes por meio de uma “viagem” à pré-história ou um passeio pelo lago São Francisco. A equipe preparou ainda enriquecimentos ambientais (entrega de itens com foco no bem-estar dos animais) temáticos de Carnaval para todo mundo entrar no clima.

Ao anoitecer, o público é convidado a ver o comportamento de diversas espécies, como leões, hipopótamos, girafas e onças, após a pôr do sol. O percurso é demarcado com luzes especiais que guiam a visita. Além disso, educadores ambientais realizam mediação em alguns ambientes contando curiosidades sobre os animais.

No Jardim Botânico, o visitante encontra uma grande variedade de plantas como Orquídeas, Bromélias , entre espécies nativas e exóticas. O parque é ideal para colocar a leitura em dia, estender uma canga na beira do lago e avistar aves e primatas que vivem livremente pelo local.

Durante a noite, a exposição LekTrik: Um Festival de Luzes leva o público para conhecer esculturas iluminadas que representam diversos monumentos do mundo, além de performances artísticas. O evento internacional desembarcou em São Paulo no mês de janeiro e segue encantando toda a família com suas cores e cenários “instagramáveis”.

O Jardim Botânico e o Zoo São Paulo estão localizados no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, na zona sul, e fazem parte do maior fragmento de Mata Atlântica em área urbana na capital. O Jardim abriga uma das maiores coleções de orquídeas do país, além de exemplares raros da flora nativa e exótica, e um meliponário. Já o Zoo possui cerca de dois mil animais de mais de 200 espécies.

As duas atrações estão com a promoção “Folia em Dobro” no Carnaval. Nas compras antecipadas no site, o visitante adquire um ingresso ou combo e ganha outro.

Confira a programação:

Bloco Unidos da Conservação – Diversão para os pequenos e grandes foliões

Inspirado nos bloquinhos de rua, a atividade promove um tour guiado, de 30 a 40 minutos, entre as espécies ameaçadas de extinção. Durante o passeio, educadores ambientais contam curiosidades e apresentam os trabalhos em parceria com os órgãos ambientais para reproduzir e manter os animais.

Data: 1 a 5 de março

Horário: manhã – 9h30, 10h15 e 11h / tarde: 13h45, 14h30 e 15h15

O tour é gratuito para os visitantes que estiverem no Zoológico

Noite Animal – Um Carnaval diferente no Zoo

Surpreenda-se com o comportamento dos animais após o pôr-do-sol.

Data: segunda-feira, 3 de março

Horário: das 18h30 às 22h30

Enriquecimento ambiental – Diversão e aprendizado

O visitante que estiver no Zoo pode se deparar com a entrega de pacotes divertidos em formato de estrelas, corações, entre outros, para os animais como atividade de enriquecimento ambiental com foco no bem-estar.

Data: todos os dias durante o feriado

Horário: manhã e tarde (de acordo com espécie)

LekTrik: Festival de Luzes – Uma experiência mágica em meio a esculturas iluminadas

Exposição de esculturas coloridas, iluminadas e confeccionadas de forma artesanal por 150 artistas internacionais.

Data: aberto todos os dias entre 27/2 e 9/3

Horário: a partir das 18h30

Venda

Serviço:

Funcionamento: no período do carnaval será das 9h às 18h e bilheteria até às 17h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos

Promoção “Folia em dobro”

Comprou 1 ingresso do Zoo ou Jardim Botânico ganha outro para utilizar no mesmo dia

Comprou 1 combo ganha outro para utilizar no mesmo dia

Zoo SP avulso: R$ 89,90 e R$ 44,90 (meia-entrada)

Jardim Botânico avulso: R$ 39,90 e R$ 19,90 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 119,90 e R$ 69,90 (meia-entrada)

Ingresso anual Zoo SP: R$ 149,90

Ingresso anual Zoo SP + Mundo Dino: R$ 199,90

Ingresso anual Jardim Botânico: R$ 299,90

Lektrik:

Ingressos: venda no site e no aplicativo da Fever e na bilheteria do Jardim Botânico

A partir de R$49 -Ingressos adquiridos nesta semana têm 15% de desconto

Classificação: livre para todas as idades

Site: lektrik.com/sao-paulo

Opcionais:

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: de R$ 29,90 por pessoa

Duração: 10 minutos

Mundo Dino

Inteiro: de R$ 59,90

Meia: de R$ 29,95

Mineração:

Valor: de R$ 39,90 por pessoa

Duração: sem limite de horário

Noite Animal:

Valor: de R$ 69,90 por pessoa