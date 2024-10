Zoo SP inaugura Acqua Safári: passeio de barco pelo Lago São Francisco

O Zoológico de São Paulo está com uma nova atração: o Acqua Safári. Um passeio de barco que oferece uma experiência única no Lago São Francisco, que faz parte do Zoo SP. Durante o trajeto, os visitantes podem admirar a bela paisagem, a Ilha dos Primatas com 5 espécies de macacos, como o macaco-aranha-de-cara-branca, endêmico do Brasil, e ainda observar mais de 14 espécies de aves, entre as quais migratórias.

O Acqua Safári é uma embarcação ecológica silenciosa. Ele navega a uma velocidade máxima de 5 km/h e foi projetado para não impactar a fauna local. O passeio dura cerca de dez minutos e é realizado com educadores ambientais a fim de promover uma reflexão sobre a preservação, além de contar curiosidades sobre o parque.

Os ingressos para o passeio podem ser adquiridos na bilheteria do Zoo São Paulo e custam R$29,90.

Atrações

O complexo que abriga o Zoológico, o Jardim Botânico e o Simba Safari ficam localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. O Zoo São Paulo tem um plantel com mais de dois mil animais e cerca de duzentas espécies. Já o Botânico possui uma das maiores coleções de orquídeas do país, além de exemplares raros da flora nativa e exótica. Ambos estão em processo de revitalização, com novos serviços e atrações. O Simba Safari está fechado para reformas e será reaberto em 2025 com novas experiências.

Além do Acqua Safari, o Zoo oferece diversas atrações como o Mundo Dino, com mais de 60 fósseis originais de dinossauros; Espaço Xochimilco, lar dos Axolotes; o passeio Noite Animal, quando o comportamento dos animais pode ser observado após o pôr do sol; entre outras. Há também ônibus gratuito entre os parques para o público que quiser visitar o Jardim Botânico no mesmo dia.

Os visitantes contam ainda com serviços como aluguel de carrinhos, estacionamento, opções de alimentação e combos para visitar os parques, além de transporte exclusivo a partir do terminal Jabaquara.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h às 16h30 e fim de semana e feriado das 9h às 17h30

Valor: R$ 29,90 por pessoa

Duração: 10 minutos

Valores dos Ingressos:

Promoção Dia das Crianças: durante o mês de outubro, crianças de até 12 anos não pagam ingresso no Zoo acompanhados de um adulto pagante. A promoção se estende aos combos que incluem acesso ao Mundo Dino e ao Jardim Botânico, com transporte gratuito entre os parques, na compra do combo.

Zoo SP Avulso

Especial: R$39,90

Entrada inteira: R$R$79,90

Jd. Botânico Avulso

Especial: R$ 12,45

Entrada inteira: R$R$ 24,90

Combo -Zoo SP + Jd. Botânico

Especial: R$ 49,90

Entrada inteira: R$ 89,90

Zoo SP + Exposição Mundo Dino + Jardim Botânico

Especial: R$79,80

Entrada inteira: R$119,80

Noite Animal

Ingresso: R$ 69.90

Zoo SP + Exposição Mundo Dino

Especial: R$69,80

Entrada inteira: R$109,80

Exposição Mundo Dino (VENDA SEPARADA – DENTRO DO ZOO SP)

Meia entrada*: R$29,95

Entrada inteira: R$59,90

Zoo Ponte Orca (transporte ida de volta terminal Jabaquara/Zoo/Terminal)

Meia entrada: R$ 48,70

Inteira: R$ 88,70

Passaporte anual