LEKTRIK ART: festival de esculturas chinesas coloridas leva magia ao Jardim Botânico

A partir do dia 11 de janeiro, o LEKTRIK ART: Um Festival de Luzes – São Paulo, uma grande exposição de esculturas coloridas e confeccionadas de forma artesanal por 150 artistas, chega ao Jardim Botânico de São Paulo. Entre as obras estão lobos, pandas, flores, monumentos e réplicas de pontos turísticos que transportam o visitante para selvas, reinos, culturas lendárias e contam diversas histórias sobre o mundo.

A chegada do LEKTRIK ART marca a estreia da exposição na América Latina, após uma temporada de sucesso em cidades como Miami, Los Angeles, Dallas e Nova Iorque. Seus corredores coloridos, cenários únicos e “instagramáveis”, garantem registros memoráveis e encantam crianças e adultos.

A experiência é uma realização do LEKTRIK ART em parceria com a Fever e o Jardim Botânico de São Paulo. A exposição estará aberta de quarta a domingo a partir de janeiro, com sessões a partir das 17h. Os ingressos já estão à venda pelo aplicativo da Fever, na bilheteria e no site do Jardim Botânico com valores a partir de R$39 (meia entrada).

Mais informações

Quando: A partir de 11 de janeiro de 2025

Onde: Jardim Botânico de São Paulo – Av. Miguel Estefano, 3031 – Vila Água Funda, São Paulo – SP, 04301-905

Ingressos: Já à venda no site e no aplicativo da Fever e na bilheteria do Jardim Botânico

Classificação: Livre para todas as idades