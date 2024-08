Mundo Dino abriga único fóssil de Elasmossauro em exposição na América do Sul 

O Mundo Dino no Zoológico de São Paulo recebeu novidades, como o museu com mais de 60 fósseis originais. Entre as peças estão mandíbulas, crânios e dentes, além do único fóssil de Elasmossauro em exposição na América do Sul e o maior Mosassauro, um dos principais predadores do oceano.

Jules Soto, diretor dos Museus da Univali e idealizador do Museu do Mundo Dino, conta que a escolha das peças foi feita com muito critério, para passar a importância e o significado da ciência da paleontologia para o público. “Queremos que esse espaço dentro do zoológico de São Paulo seja fomentador para os futuros paleontólogos no Brasil, que são as crianças que vêm ao zoológico. Por isso, o local foi projetado para vivenciar essas experiências, dentre elas a passagem do tempo”, conta.

O ambiente educativo com suas exposições conta de forma lúdica sobre como foi a passagem dos dinossauros pelo planeta Terra nos três períodos em que viveram na Era Mesozoica: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O percurso tem 30 réplicas de dinossauros em tamanho real, entre as quais do Tiranossauro Rex, com seis metros de altura e 22 metros de comprimento, algumas delas se mexem e emitem sons.

Logo na entrada o visitante tem a opção de entrar em uma sala de cinema para assistir um filme de quatro minutos de duração e relembrar a história desses animais – do início até a – extinção.

Durante o passeio tem ainda exposição de algumas pedras com pegadas que são vestígios dos animais da época e atrações como brinquedos para os pequenos, o Dino Safari e o Gira Dino e para quem não tem medo de altura, a opção é o arvorismo.

O parque fica no meio do Zoológico de São Paulo e a compra do ingresso pode ser realizada diretamente na bilheteria do Mundo Dino ou pelo site, por meio da compra dos combos disponíveis. O horário de funcionamento é das 09h às 17h com fechamento da bilheteria às 16h.

Serviço: Mundo Dino

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: https://ingressos.zoologico.com.br/produto/lista

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905