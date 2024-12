Carla Morando solicita R$ 6 milhões para Centro de Referência em TEA em São Bernardo na LOA 2025

A atenção às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é destaque nas emendas da deputada estadual Carla Morando à LOA- Lei Orçamentária Anual – Projeto de Lei nº 712, de 2024, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2025. Visando contribuir para o funcionamento e manutenção do 1º Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista do Estado de São Paulo, no município de São Bernardo do Campo, a parlamentar solicitou a destinação de R$ 6 milhões em investimentos no equipamento.

“O Centro do Espectro Autista é muito importante para a região, pois oferece diagnóstico e tratamento especializado para pacientes com TEA”, explicou a deputada. Inaugurado em novembro, o TEAcolhe é o primeiro do Estado de São Paulo, uma parceria entre a Prefeitura de SBC e o Governo do Estado conquistada pela deputada juntamente com o prefeito Orlando Morando. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, no andar térreo do prédio que abrigava o antigo Hospital Municipal Universitário (HMU), localizado na Avenida Bispo Cesar D’acordo Filho, 161, no Rudge Ramos.

O espaço oferece tratamento completo para o diagnóstico e tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista. O novo serviço é referenciado e agendado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs). O custeio mensal da nova unidade terá aporte do Governo do Estado, uma conquista da deputada Carla Morando junto ao governador Tarcísio de Freitas.

“Este é mais um legado da nossa gestão, que teve apoio da minha esposa, nossa deputada estadual, Carla Morando, que tratou a demanda junto ao governador Tarcísio de Freitas, que, por sua vez, teve muita sensibilidade em atender ao nosso pedido na instalação desse importante serviço. É um marco, uma referência no cuidado de TEA dentro da saúde pública, não só do Estado, como do País inteiro”, disse o prefeito na inauguração do equipamento.

“Graças ao nosso trabalho conjunto com o Governo do Estado e o meu marido, prefeito Orlando, concretizamos este sonho antigo das famílias das pessoas com autismo. Temos hoje um local de acolhimento, levando serviços importantes para os autistas e suas famílias. Em nome de todos os TEAs da região, agradeço ao governador essa conquista”, completou a parlamentar autora da emenda à LOA-2025 para destinação de R$ 6 milhões ao TEAcolhe de SBC.