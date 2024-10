Candidato a prefeito, Alex Manente é vítima de crime político no ABC

Na tarde desta sexta-feira (18), o candidato a prefeito de São Bernardo do Campo e deputado federal, Alex Manente (Cidadania), denunciou uma série de crimes contra sua campanha no ABC. Ele esteve no 5° DP após a prisão de três suspeitos de roubar 100 bandeiras suas. Na mesma semana, sua apoiadora teve o veículo vandalizado.

Carro vandalizado – ABCdoABC

“A minha campanha está sendo atacada de forma covarde por bandidos em plena luz do dia. Criminosos estão roubando meu material e confessaram à polícia que são pagos para isso. O único beneficiário dessas ações é meu adversário, Marcelo Lima. Um político que já foi cassado e é réu por corrupção na Justiça. Além dos materiais roubados, os criminosos também vandalizaram o carro de uma apoiadora. Mas isso não ficará impune. A Polícia está fazendo o seu trabalho e a Justiça vai punir exemplarmente os marginais contratados para atentarem contra a democracia”, afirmou Manente.

Em abordagem na noite de quinta-feira (17), a Polícia Civil apreendeu um veículo com material de campanha furtado de Alex Manente. Em depoimento, os suspeitos informaram que recebiam cerca de R$ 5 por bandeira retirada. O valor era pago por um homem chamado “Gordo”. Os três homens já tinham passagem pela polícia, dois por roubo e um por extorsão. Eles foram identificados como Wender Cordeiro da Silva, Clailton Júnior Santana De Araujo e Emerson Pereira Ricardo.

O caso com a apoiadora ocorreu na quarta-feira (16). Ela deixou o carro estacionado próximo ao Paço Municipal e, quando voltou, encontrou o veículo pichado com a cor do adversário, Marcelo Lima (Podemos), além de adesivo dele colado por cima de um outro de Alex Manente. Ela abriu um boletim de ocorrência e o automóvel enviado para análise.

“Vou levar tudo isso ao conhecimento das autoridades para que haja reforço na segurança e para que o período eleitoral seja respeitado, como tem de ser. Se preciso for, vou até a presidente do TSE, a ministra Carmén Lúcia, para informá-la sobre o que está acontecendo em São Bernardo do Campo. Os criminosos não terão vez”, concluiu Manente.