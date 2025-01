Campeonato de Cubo Mágico, teatrinho e música marcam as férias do Golden Square

O Golden Square Shopping inicia 2025 com uma programação especial para tornar o período de férias ainda mais divertido, com opções para todas as idades. Confira a programação completa e se programe para mês cheio de diversão.

Os dias 18 e 10 de janeiro serão marcados por muita estratégia e habilidade com a segunda edição do Campeonato de Cubo Mágico do Golden Square. Para participar da competição, realizada em parceria com o World Cube Association, é preciso se inscrever previamente pelo site da WCA.

Ao todo serão 80 vagas divididas em 5 modalidades: 2x2x2, clock, skewb e pyraminx. As disputadas acontecem no palco localizado no piso L3, das 10h às 19h30h no sábado e das 10h às 14h no domingo.

Quem também está de volta é o Teatrinho do Goldofredo trazendo clássicos como “Chapeuzinho Vermelho” e “Os Três Porquinhos”, além da sessão especial com “Camomila e Alecrim em Aniversário de São Paulo”. As peças serão apresentadas nos dias 12, 25 e 26, às 16h.

Já para os fãs de rock, o Diversão na Praça traz um lineup de peso com Avril Lavigne Experience, Blaymorphed (Pearl Jam Cover), Livetrack (Foo Fighters Cover) e U2 Gloria, sempre a partir das 20h.

Para as famílias mais radicais, o Cine 6D, o Vila Trampolim e o Kart Indoor são a dica para quem busca sentir adrenalina à flor da pele. Na experiência imersiva que mescla filme em terceira dimensão, movimentação das poltronas e efeitos sensoriais as famílias terão a sensação de estar dentro dos curtas. Já com parque de trampolim mais famoso do Brasil, os visitantes encontram uma arena de obstáculos que inclui parede de escalada, percurso parkour, giro radical, entre outros. E para os aficionados por velocidade, a pedida fica com a nova pista de corrida localizada no piso G5, e fica uma dica extra: é possível fechar o espaço para competições privadas! Então que tal chamar os amigos e família de entrar na brincadeira?

Serviço

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

2º Campeonato de Cubo Mágico do Golden

Quando: 18 e 19 de janeiro das 10h às 19h30h (sábado) e das 10h às 14h (domingo)

Local: Piso L3 (palco da praça de alimentação). Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Inscrições: Para participar é preciso inscrição prévia pelo site oficial da Associação e pagamento da taxa de R$12,00.

Teatrinho do Goldofredo

Quando: Domingos às 16h e sábado (25.01 – sessão especial)

Local: Praça de alimentação, piso L3.

Entrada: Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir as peças fora da área VIP.

Diversão na Praça

Quando: Sextas às 20h

Local: Praça de alimentação, piso L3.

Entrada: Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir aos shows fora da área VIP.

Cine 6D – Piso L1

Vila Trampolim – Piso L3

Kart Indoor – Piso G5