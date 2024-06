Campanha do Agasalho do Shopping Metrópole será em parceria com o Instituto da Criança

O Shopping Metrópole anuncia a Campanha de Arrecadação de Agasalhos, que ocorrerá de 13 de junho a 5 de julho. A ação, realizada em parceria com o Instituto da Criança, tem o objetivo de coletar itens para ajudar aqueles que mais necessitam durante o inverno.

Os clientes, visitantes e colaboradores do empreendimento poderão contribuir, no Espaço do Cliente, com moletons, calças, cobertores, toucas, luvas, meias e cachecóis. As doações, que podem ser de itens novos ou usados em bom estado, serão encaminhadas para a Human Hand, ONG localizada na Chácara Inglesa, em São Bernardo do Campo. Com uma equipe altamente capacitada, a instituição trabalha para promover o bem-estar social e conscientizar a comunidade sobre questões importantes como o combate a fragilidade social e o meio ambiente.

“Durante os dias mais frios, é fundamental unirmos forças para ajudar quem precisa. A solidariedade de nossos clientes e colaboradores faz toda a diferença na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Reforçando o nosso compromisso de gerar transformações significativas na comunidade, convidamos a todos para participar da Campanha de Arrecadação de Agasalhos e aquecer o inverno de adultos e crianças”, reforça Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole.

O Instituto da Criança, reconhecido como uma das 100 melhores ONGs do mundo pela NGO Advisor e membro do Economic and Social Council das Nações Unidas, ajuda a construir um futuro melhor para as crianças, proporcionando-lhes oportunidades e um ambiente propício ao seu desenvolvimento.

SERVIÇO

Campanha de Arrecadação de Agasalhos – Shopping Metrópole

Período: de 13 de junho a 5 de julho

O que doar: roupas de inverno e cobertores (novos ou usados em bom estado)

Local: Espaço Metrópole

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200, Centro, São Bernardo do Campo (SP)