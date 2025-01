Calor e férias combinam com as piscinas do Clube Mané Garrincha

Crianças em férias escolares e toda a família já têm um ótimo programa em Diadema: se refrescar nas piscinas do Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha. O programa Férias na Piscina, da Secretaria de Esporte e Lazer, vai ofertar no local diversas atividades lúdicas e recreativas de 16 de janeiro a 9 de fevereiro, de quinta a domingo, das 10h às 16h.



Caique, biribol, polo aquático, gincanas e até aulão de hidroginástica todos os dias, às 14h30, são algumas das atrações previstas para o público que comparecer ao Clube, que conta com duas piscinas, uma semiolímpica, de 25 x 16,5 metros, e outra recreativa, de 50 x 25 metros.



Para poder frequentar o local é necessário apresentar exame dermatológico atualizado e fazer a carteirinha do clube.



Os interessados em fazer a carteirinha devem ir até a secretaria do Mané Garrincha com duas fotos 3×4 recentes e iguais; RG ou CNH; e comprovante de endereço recente – no máximo de três meses.



O atendimento na secretaria, cujo telefone é 4067-1418, é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h.



Podem frequentar a piscina crianças a partir de dois anos, que devem estar acompanhados do responsável legal, avós (mediante apresentação da certidão de nascimento), ou o tutor legal (mediante apresentação de documento comprobatório). Crianças até 12 anos não entram sem o acompanhante responsável.



Normas – Os trajes e itens permitidos nas piscinas do Mané Garricha são biquini, maiô, sunquini, sunga tanga, sunga boxer, neoprene, maiô longo, toalha, chinelo, óculos de sol, colete, bola inflável pequena, boné, canga e garrafa de água.



Não é permitida a entrada de bebês sem fralda à prova de água e animais. Os usuários não podem usar camiseta, regata, shorts, bermuda, anel, brinco, colar, relógio, pulseira, recipientes em geral, boias, eletrônicos, comestíveis ou bebidas. Por fim, não é permitido fumar ou o uso de biquini, maiô ou sunga brancas.



O Clube Mané Garrincha fica na Rua dos Cariris, 195, no bairro Piraporinha.



Crédito:Igor Andrade Cotrim