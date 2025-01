Iguatemi São Paulo prepara ações especiais para as férias escolares

As férias escolares chegaram, e o Iguatemi São Paulo preparou uma programação especial para garantir diversão e momentos inesquecíveis para toda a família. Com atividades voltadas para crianças de todas as idades, o shopping reforça seu compromisso em oferecer experiências únicas em um ambiente acolhedor e seguro.

Confira a programação completa:

LUDIQUE ET BADIN

No dia 25 de janeiro, a ação especial de férias acontece dentro da loja e conta com carrinho de brigadeiro e pipoca, além de dois personagens que estarão presentes no ambiente. A novidade ocorre durante o dia inteiro e fica localizada no Mezanino.

RI HAPPY

A loja localizada no Piso Térreo oferece atividades infantis especiais durante o mês. A partir das 14h, a programação inclui: oficina de slime às segundas-feiras (6, 13, 20 e 27 de janeiro), mira certa Nerf às terças-feiras (7, 21 e 28 de janeiro), Go Deck/Mico às quartas-feiras (8, 15, 22 e 29 de janeiro), batalha das gerações às quintas-feiras (2, 09, 16, 23 e 30 de janeiro), UNO às sextas-feiras (3, 10, 17, 24 e 31 de janeiro), Hasbro Games aos sábados (11 e 18 de janeiro) e Flat Ball aos domingos (5, 12, 19 e 26 de janeiro).

ESPAÇO CURUMIM

Ideal para crianças entre 1 a 12 anos e localizado no Piso Térreo, o Espaço Curumim disponibiliza cortesias de 1 hora grátis para clientes Gold e Black do programa Iguatemi One durante as férias.

CINEMARK

Durante o mês de janeiro o Cinemark receberá as estreias de “Paddington 3” e “Flow”. Além das estreias, atualmente estão em cartaz filmes como “Mufasa: O Rei Leão”, “Sonic 3: O Filme” e “Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa”.

Sinopse Paddington 3

Em Paddington – Uma Aventura na Floresta, o adorável urso Paddington retorna ao Peru para visitar sua querida Tia Lucy, acompanhado pela família Brown. A viagem, que promete ser uma reunião afetuosa, logo se transforma em uma jornada cheia de surpresas e mistérios a serem resolvidos. Enquanto explora a floresta amazônica, Paddington e seus amigos encontram uma variedade de desafios inesperados e se deparam com a deslumbrante biodiversidade do local. Além de garantir muita diversão para o público, o filme aborda temas de amizade e coragem, proporcionando uma experiência emocionante para toda a família.

Sinopse Flow

Flow é uma obra de Gints Zilbalodis, selecionada para a mostra Un Certain Regard no Festival de Cannes 2024. Na trama, o mundo parece estar chegando ao fim, repleto de vestígios da presença humana. O gato é um animal solitário, mas, quando seu lar é devastado por uma grande enchente, ele encontra refúgio em um barco povoado por diversas espécies e terá que se unir a eles apesar de suas diferenças. No barco, navegando por paisagens místicas e transbordantes, eles enfrentam desafios e perigos enquanto se adaptam a este novo mundo.