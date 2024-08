Café com Síndico em São Bernardo ensina técnicas para mediar conflitos em condomínios

O que você faz quando surge um conflito no seu condomínio? Você já se perguntou quais as melhores técnicas de mediação de conflitos para os condomínios? Esses questionamentos serão apresentados pela presidente da AMAR SP (Associação dos Mediadores e Arbitralistas do Estado de São Paulo), Dr. Débora Dittrich. A palestra é um dos destaques no Café com Síndico, maior evento condominial do estado de São Paulo, que vai acontecer em São Bernardo do Campo no dia 24 de agosto, a partir das 8h30, no CAMP SBC (Centro de Formação e Integração Social).

Advogada desde 1990 com atuação na área condominial, possessória, trabalhista, família e sucessões e Mediadora Judicial de Conflitos perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, a dra. Débora Dittrich irá compartilhar quais são as melhores técnicas de mediação de conflitos para condomínios.

O Café com Síndico traz palestras, informação, reúne novas tecnologias, empresas e networking. Os participantes poderão desfrutar de um café da manhã com entrada e alimentação gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

O evento conta com estacionamento gratuito, palestras e café da manhã, presença de diversos fornecedores de produtos e serviços para condomínios e um sorteio de R$ 1.000,00 para os participantes. “Venham conferir as novidades do mercado condominial em um só local”, convida Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico. Para participar é necessário se inscrever no link https://cafecomsindico.com/inscricao-evento-novo?cod=209&evento=cafecomsindico-saobernardodocampo+.

“Você irá encontrar diversos fornecedores do mundo condominial, formadores de opinião do setor e um delicioso super café da manhã gourmet com muito networking condominial interativo”, avisa a administradora de empresas Luciana Remondi, diretora do Café com Síndico.

GRADE DE PALESTRAS

Palestra Superlógica – Tema: Inadimplência Zero

Palestra CRT – Tema: O técnico que faz em seu condomínio

Painel ABRASCOND com a palestra do CEO da Orionlift elevadores – Tema: Responsabilidade do síndico sobre o elevador

Amanda Aciolli presidente da sindicatura no Brasil – Painel: Habilidade do síndico na comunicação com moradores

Painel do podcast – O JURÍDICO DIZ QUE POD – Soluções jurídicas para o dia a dia do síndico

Palestra Dra. Débora Dittrich – Tema: Técnicas de mediações de conflitos para condomínios

SERVIÇO

Café com Síndico – São Bernardo do Campo

Data: 24 de agosto (sábado)

Horário: a partir das 8h30

Local: CAMP SBC – Centro de Formação e Integração Social – Rua Suécia, 500, Bairro Assunção – Jardim das Palmeiras, São Bernardo do Campo-SP

INSCRIÇÃO, ENTRADA & ALIMENTAÇÃO GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais

Clique no link abaixo e garanta já sua vaga

https://cafecomsindico.com/inscricao-evento-novo?cod=209&evento=cafecomsindico-saobernardodocampo+

Equipe Café com Síndico – +55 19 99766-9075