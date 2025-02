Big Riso promove palestra gratuita a educadores sobre o Câncer Infantojuvenil

Em uma iniciativa inédita com objetivo de conscientizar e informar educadores sobre os sinais de alerta para o câncer infantojuvenil, o Big Riso (Programa de Responsabilidade Social da MBigucci que leva a risoterapia aos pacientes oncológicos) promove neste sábado, 15/02, palestra com o oncopediatra mestre e doutor pela USP, Dr. Jairo Cartum, docente responsável pela Oncologia Pediátrica do Centro Universitário FMABC. O encontro, que também terá a presença dos voluntários do Big Riso, ocorre no Neo Hotel (Av. das Nações Unidas, 1.501 – Chácara Inglesa – SBCampo, das 8h às 12h).

“Anualmente realizamos este treinamento sobre o Câncer Infantojuvenil para os nossos voluntários do Big Riso, e este ano, por sugestão do Dr. Jairo Cartum, decidimos ampliar e envolver os educadores também, que podem ser grandes aliados para o diagnóstico precoce”, explicou a coordenadora do Big Riso e diretora da MBigucci, Roberta Bigucci. O convite foi enviado às escolas particulares da Região e aos representantes das Secretarias Municipais de Educação do ABC.

De acordo com Dr. Jairo Cartum, pequenas mudanças no comportamento da criança e adolescente, como cansaço excessivo, queixas persistentes de dor e outros sinais podem ser percebidos no ambiente escolar antes mesmo de chegarem ao consultório médico. “Nesta palestra, vamos conversar sobre como o professor pode ajudar a identificar sinais de alerta e encaminhar alunos para avaliação médica o quanto antes, aumentando as chances de um diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz”, informou.

FEVEREIRO LARANJA – o mês foi escolhido por diversas entidades e municípios para campanhas de conscientização sobre a Leucemia, tipo de câncer infantil mais frequente e que representa cerca de 30% dos casos em crianças no Brasil. Na Região do ABC paulista, a cidade de São Bernardo do Campo, pelo Projeto de Lei 1450/2025, colocou oficialmente o “Mês Fevereiro Laranja” no calendário do município. As cidades de Santo André, São Caetano e Diadema também já instituíram a data.

Dia 15 de fevereiro também é lembrado como o Dia Internacional do Câncer na Infância, uma campanha colaborativa global para falar sobre os avanços no tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 8.000 novos casos de câncer infantil são registrados no Brasil anualmente. A boa notícia é que os índices de cura aumentam ano a ano e já ultrapassam 80% com diagnóstico precoce.

Palestra: O Papel do Professor no Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil

Com o oncopediatra Dr. Jairo Cartum, mestre e doutor pela USP na especialidade

Data: 15/02 (sábado)

Horário: 8h às 12h

Local: Neo Hotel – Av. das Nações Unidas, 1.501, Chácara Inglesa, SBC

Vagas limitadas. Inscrições pelo whats: 11 99216-4782 (Gabriela – Big Riso)