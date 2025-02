Fevereiro Laranja reforça importância de campanhas de conscientização sobre a leucemia

Em meio ao Fevereiro Laranja, mês de conscientização sobre a leucemia, dados do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea reforçam o impacto e a importância das campanhas educativas em saúde. De acordo com a REDOME, o número de novos doadores de medula óssea saltou de 119 mil em 2022 para 2060 em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de 8% nos transplantes de medula óssea realizados no último ano no país.

“Essa crescente no número de coletas de medula feitas nos país se dá, claro, em função dos esforços em campanhas de conscientização, assim como pelo avanço no reconhecimento biológico de doenças graves do sangue, como a leucemia, por exemplo. Na medida em que a entendemos melhor, sabemos quais caminhos sugerir em cada caso e quando o transplante de medula óssea pode ser a melhor chance de cura, assim agimos mais rápida e assertivamente”, explica o Dr. Jayr Schmidt Filho, Líder do Centro de Referência em Neoplasias Hematológicas do A.C.Camargo Cancer Center.

Vale destacar que dos tipos de câncer que afetam o sangue, a leucemia é a mais conhecida e comumente associada apenas à crianças. No entanto, a idade de acometimento varia de acordo com o subtipo da doença, podendo ser divididas em mieloide e linfoide, além de classificadas como aguda e crônica, de acordo com a agressividade dessas células cancerígenas. Em termos gerais, a Leucemia Linfoide Aguda (LLA) tem maior incidência em crianças e adolescentes, já a Leucemia Mieloide Aguda (LMA) é mais comum em adultos.

“A leucemia na maioria das vezes é uma doença que se comporta de forma muito agressiva, especialmente as agudas. Os pacientes já chegam com sintomas importantes e, por isso, requer uma análise muito rápida das possibilidades. A boa notícia é que o transplante de medula óssea quando bem indicado, assim como terapias-alvo avançadas e terapias celulares, como o CAR-T, tem garantido excelentes resultados no processo de cura da doença. Aqui no A.C.Camargo já fizemos mais de 1.700 transplantes de medula óssea, somos o centro oncológico que mais realizou procedimentos com o CAR-T no Brasil e alcançando taxas de sobrevida superiores a 89%”, conta o oncologista

Sinais de alerta

De acordo com o especialista não há como prevenir a doença, mas hábitos de vida saudáveis podem influenciar. “Bom hábitos ajudam a reduzir os riscos da doença, como não fumar, comer saudável, evitar bebidas alcoólicas e a exposição a produtos químicos fortes, metais pesados e altos níveis de radiação ou usar equipamentos de proteção pessoal adequados, nos casos de exposição por fatores ocupacionais. Vale ressaltar a questão da hereditariedade, que embora possa ocorrer em casos mais individualizados e principalmente em crianças, não é uma regra para o desenvolvimento da leucemia. Essa origem ainda é um desafio para nós”, alerta.

Em função disso o especialista reforça a importância de ser dada atenção aos sinais que podem ser indícios da doença, que incluem, principalmente nos casos de leucemias agudas, sintomas como: anemia, fraqueza e muita sonolência, palidez, manchas roxas que surgem aparentemente sem traumas, além de sangramentos mais intensos e prolongados após ferimentos leves, infecções de repetição e quadros febris. Dores de cabeça constantes, dores nas articulações e vômitos também são possíveis sintomas.

“Já os casos de leucemias crônicas são geralmente descobertos por alterações no hemograma de rotina, o primeiro exame que pedimos para avaliar qualquer suspeita de câncer no sangue. Sintomas mais contundentes costumam surgir apenas em estágios mais avançados da doença”, conclui o médico.