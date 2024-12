MBigucci finaliza segunda fase do Centro Logístico em Santo André e anuncia expansão

A segunda fase do Centro Logístico Business Park Santo André foi concluída em dezembro/2024. O megaempreendimento, construído e locado pela MBigucci, é um dos maiores e mais modernos da Região do ABC paulista. A primeira fase foi entregue em agosto/2023, com nove módulos, totalizando 16 mil m² e nesta segunda fase foram mais seis galpões de 1.141m² e outros três de 2.831m². No total, o terreno de 110 mil m² (equivalente a 15 campos de futebol) terá 37 galpões, com um investimento de 300 milhões.

Todos os módulos possuem pé direito de 12 metros (altura de um prédio de quatro andares) e piso com resistência de 6 toneladas/m² (adequada para o trânsito de maquinários e amplo armazenamento). O condomínio possui segurança 24h com circuito fechado de TV, portaria monitorada com controle de acesso, auditório, área de convivência, ambulatório, docas para carga e descarga e ampla área de manobra para carretas e caminhões.

Segundo o diretor de locação da MBigucci, Marcelo Bigucci, a infraestrutura triple AAA, os diferenciais construtivos com tecnologia de ponta e a localização estratégica, movimentaram uma alta demanda pelo Centro Logístico. “A primeira fase inauguramos 100% locada, e ao que tudo indica esta segunda fase também já está neste caminho. Com a alta procura, antecipamos a construção da próxima etapa, já para o início de 2025”, explica o executivo. O Centro Logístico atende empresas e indústrias de diferentes segmentos como vestuário, autopeças, eletroeletrônicos, farmacêutica, entre outros.

O executivo da MBigucci também destaca que a escolha do local tem grande participação no sucesso do empreendimento. “A Av. dos Estados, em Sto. André, está bem no centro do eixo logístico regional, que conecta vias importantes de Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá e São Paulo – por meio do Rodoanel Mário Covas, com acesso ao Porto de Santos e a aeroportos, facilitando o transporte de cargas nacionais e internacionais”. Grande trecho da via que corta Santo André, recebeu melhorias do Governo Estadual recentemente.

EMPREGOS – Além dos mais de mil postos diretos gerados desde a construção da primeira fase, a previsão é que o MBigucci Business Park Sto. André seja um polo para empresas de diversos segmentos, gerando mais de 2 mil empregos.

NOVOS INVESTIMENTOS – Este é o terceiro Centro Logístico com a marca MBigucci Business Park. O primeiro foi entregue em 2012, em Diadema (Av. Fagundes de Oliveira, 538), e o segundo em 2017, em São Bernardo (Rua Martini, 292 – Rudge Ramos). A MBigucci já prospecta novas áreas para outros empreendimentos logísticos na Grande São Paulo.

O empresário Marcelo Andreoli, da Petinoli Logística é um dos locatários da primeira fase e que já garantiu um novo galpão da segunda etapa. Segundo ele, fácil acesso, estrutura e segurança foram as características que o fizeram levar sua empresa para um Centro Logístico.

“Quando a gente trabalha com logística, armazena produtos de diversos clientes, então estar em um local seguro é primordial. Outra facilidade é que os caminhões que vêm do Interior ou de outros estados podem acessar o Centro Logístico pelo Rodoanel, sem passar pelo trânsito intenso do Centro de São Paulo”, destacou Andreoli. A grande área para manobra de carretas no condomínio, também foi um ponto positivo observado pelo empresário.

ESPAÇO CAMINHONEIRAS

A MBigucci se uniu ao Movimento “A Voz Delas” da Mercedes-Benz e implementou no Centro Logístico Business Park Santo André o “Espaço A Voz Delas”, um dos primeiros do Brasil dedicado exclusivamente às caminhoneiras e cristais (companheiras dos motoristas), com toda segurança e acolhimento para uma parada. Possui chuveiro, Wi-Fi, televisão, sofá, minicozinha com copa equipada (micro-ondas, cafeteira, bebedouro, pratos, copos e talheres), além de sala específica para amamentação e troca de fraldas.

Espaço Caminhoneiros – O empreendimento também possui local para descanso e aconchego aos caminhoneiros, com Wi-fi, ar-condicionado, micro-ondas, bebedouro, televisão, chuveiro, sofá e detalhes voltados ao relaxamento.