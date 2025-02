Dia Mundial do Câncer alerta para prevenção e mudança de hábitos

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que o Brasil registre mais de 700 mil novos casos de câncer anualmente, reforçando a necessidade de conscientização e prevenção. Este tema ganha destaque especialmente no Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, que visa promover informações sobre a doença, considerada a segunda maior causa de mortalidade no país e globalmente, perdendo apenas para doenças cardiovasculares, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O câncer é caracterizado pela multiplicação descontrolada de células anormais que invadem tecidos e órgãos adjacentes. Essa condição abrange mais de cem tipos diferentes de doenças, todas marcadas por esse crescimento desordenado.

De acordo com o Boletim CEInfo em Dados, emitido pela Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, os cinco tipos de câncer que mais afetam as mulheres na capital paulista são: mama, pulmão, colorretal, pâncreas e ovário. Já entre os homens, os tipos mais letais são: pulmão, próstata, colorretal, estômago e pâncreas. O relatório também indica uma tendência decrescente ou estável na incidência da maioria dos principais tipos de câncer nos homens, enquanto as mulheres enfrentam um aumento nos casos de câncer de pulmão, pâncreas, corpo do útero e bexiga.

Os sinais clínicos do câncer podem variar conforme sua localização no corpo. Contudo, alguns sintomas gerais incluem alterações em pintas cutâneas e dores persistentes. Os tratamentos disponíveis dependem do tipo e estágio da doença, abrangendo quimioterapia, hormonioterapia e radioterapia.

Os dados revelam que entre 2023 e 2025 o câncer de próstata será o mais comum entre os homens, com estimativas que apontam para cerca de 72 mil novos casos anuais. Nas mulheres, o câncer de mama permanece como o mais prevalente, com aproximadamente 74 mil novos diagnósticos por ano. As principais causas de mortalidade por câncer entre os homens incluem os tumores de pulmão e próstata; entre as mulheres destacam-se os cânceres de mama e pulmão.

Os fatores de risco associados ao câncer estão muitas vezes ligados a hábitos de vida. Fumar aumenta significativamente a probabilidade do desenvolvimento do câncer de pulmão, assim como a exposição prolongada ao sol sem proteção pode causar câncer de pele. Além disso, certos vírus têm sido associados ao surgimento da doença: o HTLV-1 está relacionado à leucemia; o HPV é um fator conhecido para o câncer cervical; enquanto o vírus da hepatite C é um precursor para o câncer hepático.

A prevenção do câncer pode ser alcançada através da adoção de hábitos saudáveis que reduzem a exposição aos fatores de risco. Uma dieta equilibrada é essencial; segundo o inquérito Vigitel realizado em 2023, apenas 21,4% da população das capitais brasileiras consome a quantidade recomendada de frutas e hortaliças diariamente. Além disso, a prática regular de atividades físicas pode reduzir consideravelmente o risco para vários tipos de câncer e ainda auxiliar pacientes durante o tratamento ao melhorar sua qualidade de vida.

No município paulista, o diagnóstico precoce do câncer é viável em diversas unidades de saúde públicas. Desde as Unidades Básicas até hospitais especializados na Rede Oncológica Municipal, é possível obter encaminhamentos adequados para diagnósticos precisos e tratamentos eficazes.

Um exemplo significativo é o Centro de Alta Tecnologia em Diagnóstico e Intervenção Oncológica Bruno Covas, inaugurado em 2022 no Hospital Municipal Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho. Com uma estrutura moderna dedicada ao atendimento oncológico e uma equipe composta por mais de 200 oncologistas, este centro representa um importante avanço na luta contra o câncer na capital.

Além disso, existem direitos específicos assegurados por legislação para pacientes com câncer, incluindo opções como saque do FGTS e Auxílio-Doença. Para detalhes sobre esses direitos sociais, recomenda-se visitar a página oficial do INCA.