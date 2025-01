Bate-Papo com a Defesa Civil debate reprodução de boas práticas

Experiências adquiridas ao replicar boas práticas de defesa civil será tema de debate da primeira edição do Bate-Papo com a Defesa Civil de 2025, nesta quinta-feira (30), às 14h30. Com participação de convidados e especialistas na área, o encontro virtual terá transmissão ao vivo pelo canal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) no YouTube.

Boas práticas de defesa civil são ações que resultaram em mudanças positivas e inovadoras, a partir de soluções consistentes, se tornando referência na gestão de riscos e de desastres no Brasil. As boas práticas também podem ser replicadas e adaptadas em outras realidades, contribuindo para um país mais desenvolvido e com menos desigualdades regionais. Confira aqui mais informações.

Mediado pelo coordenador-geral de Articulação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Reinaldo Estelles, o Bate-Papo com a Defesa Civil receberá o diretor de prevenção e mitigação da Defesa Civil do Piauí, Werton Sobrinho, e o criador da ecobarreira do rio Atuba, no Paraná, Diego Saldanha.

O evento será uma grande oportunidade para agentes municipais e estaduais de proteção e defesa civil compartilharem experiências e adquirirem mais conhecimento. A população também pode participar do encontro e colocar em prática ações efetivas em casos de desastres, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Serviço:

Bate-Papo com a Defesa Civil sobre boas práticas

Data: quinta-feira, 30 de janeiro

Horário: 14h30

Local: Transmissão pelo Canal do MIDR no YouTube