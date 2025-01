Defesa Civil de São Paulo Prorroga Atuação do Gabinete de Crise em Face de Temporais

A Defesa Civil do estado de São Paulo decidiu estender as atividades do gabinete de crise até o próximo domingo (1º), em resposta às emergências causadas pelas intensas chuvas. Inicialmente, o grupo foi convocado para operar somente na segunda-feira (27) e na terça-feira (28).

Com previsões meteorológicas indicando a possibilidade de novos temporais nos dias vindouros, o órgão mantém um alerta para potenciais alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra em várias áreas do estado. De acordo com a Defesa Civil, a aproximação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul prevista para esta quarta-feira (29) aumenta os riscos associados.

“A continuidade das chuvas pode ter um impacto significativo no tráfego, na infraestrutura e na segurança dos cidadãos em todo o estado. As autoridades estaduais e municipais estão em constante monitoramento, prontas para responder a situações emergenciais a qualquer momento”, informou a nota divulgada pela Defesa Civil.

Os residentes são aconselhados a acompanhar as atualizações climáticas através de canais oficiais e a adotar medidas preventivas adequadas.

Na terça-feira, os moradores de Sorocaba receberam um alerta via SMS da Defesa Civil devido à forte precipitação que atingiu a região, com 54 milímetros de chuva registrados em apenas uma hora.

Desde o início da temporada de chuvas neste verão, ao menos 17 vidas foram perdidas em decorrência dos temporais no estado. O número contabilizado pela Defesa Civil inclui dados desde 1º de dezembro de 2024 e revela que oito mortes foram causadas por enxurradas, sete por deslizamentos de terra e duas em virtude de vendavais associados às chuvas.

Na semana anterior, a Defesa Civil estadual fez uso pela primeira vez do sistema de alertas severos por meio de mensagens enviadas aos celulares dos cidadãos. O registro do temporal que afetou a cidade de São Paulo na última sexta-feira foi considerado o mais intenso desde o início das medições históricas. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 15h e 16h, a capital registrou 82 milímetros de chuva, estabelecendo um novo recorde para precipitação em uma hora.