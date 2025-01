Atletas de Ribeirão Pires conquistam medalhas de prata no Low Kicks Championship

No último sábado (18), os atletas Breno de Oliveira Souza e Everton Silva, representantes da Estância Turística de Ribeirão Pires, brilharam no Low Kicks Championship, realizado em São Paulo. O evento, considerado o primeiro campeonato internacional dedicado ao estilo low kicks, contou com a participação de lutadores e artistas marciais de 24 países. Os dois competidores ribeirão-pirenses conquistaram medalhas de prata.

“Nossos atletas de Taekwondo da Secretaria de Esporte fizeram bonito no evento internacional. Representaram a nossa cidade e o esporte com excelência, demonstrando o potencial transformador que o esporte tem na vida das pessoas,” celebrou Fernando Ripoli, técnico da equipe. Faixa preta 4º DAN e Técnico Internacional, Ripoli é uma das principais figuras na formação de talentos esportivos em Ribeirão Pires e tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento do Taekwondo local.

Breno, faixa vermelha-ponta preta, e Everton, faixa vermelha, enfrentaram adversários de alto nível em um ambiente competitivo inédito para eles. O low kicks, uma variação que enfatiza golpes baixos com as pernas, não faz parte do treinamento tradicional do Taekwondo, o que tornou o desafio ainda mais especial.

“Foi a primeira vez que participamos de uma competição nesse estilo. Quando o mestre nos convidou, aceitamos de imediato, mesmo sabendo que seria um grande desafio,” comentou Everton. A sensação de representar Ribeirão Pires em um evento dessa magnitude foi descrita por ele como inesquecível: “Subir ao pódio, ainda que doloroso, é algo que não dá para explicar. Estamos orgulhosos de ter chegado tão longe.”

Para Breno, a experiência foi igualmente marcante. “Mesmo que não tenhamos tido muito tempo para treinar especificamente para essa modalidade, nós nos dedicamos ao máximo. Essa medalha de prata significa muito, não apenas para nós, mas para toda a equipe e para nossa cidade,” afirmou.

Além de fornecer suporte técnico e logístico, a prefeitura tem investido na valorização do esporte como ferramenta de transformação social. Para Fernando Ripoli, o resultado é reflexo de um trabalho coletivo.

“Agradecemos a Deus, aos patrocinadores, amigos e à comunidade que acredita em nós. O esporte é um instrumento poderoso para dar novas perspectivas de vida às pessoas, assim como transformou a nossa,” declarou Ripoli.

Os depoimentos dos atletas reforçam esse impacto. Breno, que começou a praticar Taekwondo há seis anos, destacou como a modalidade mudou sua trajetória: “Tudo o que conquistei foi graças ao apoio da Secretaria de Esporte. Estou perto de alcançar a faixa preta, e isso me motiva a continuar me dedicando. Quero abrir portas para outros jovens e mostrar que o esporte é um caminho de oportunidades.” Everton também ressaltou a importância da perseverança: “O que vivemos nesse campeonato é só o começo. Estou ansioso para voltar aos treinos e continuar evoluindo.”

O Low Kicks Championship não apenas celebrou a excelência técnica dos atletas, mas também promoveu o intercâmbio cultural e esportivo entre os participantes. Para Ripoli, a presença de Ribeirão Pires em um evento dessa envergadura é motivo de orgulho. “Nossos atletas competiram com os outros esportistas renomados e mostraram que temos potencial para brilhar no cenário internacional. Agora, nosso foco é continuar treinando e buscar novas oportunidades.”

Os próximos meses serão dedicados à recuperação física e à preparação para novos desafios. “Estamos com as expectativas altas. Com o apoio contínuo da Secretaria de Esporte e da comunidade, Breno e Everton seguem como exemplos de determinação e inspiração para jovens atletas de Ribeirão Pires. Suas conquistas mostram que, com trabalho duro e apoio adequado, é possível alcançar feitos extraordinários no esporte e na vida.