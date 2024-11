Time SP domina Jogos da Juventude 2024 com 126 medalhas

O Time SP reafirmou sua supremacia nos Jogos da Juventude ao conquistar o título pela segunda vez consecutiva. Durante as competições realizadas ao longo de 16 dias em João Pessoa, Paraíba, a delegação paulista alcançou um total de 126 pódios, sendo 57 medalhas de ouro, 32 de prata e 37 de bronze. Este feito representa um recorde histórico, superando o desempenho anterior de 107 pódios registrado em 2023. Entre as modalidades, a natação destacou-se como a principal responsável pelas conquistas do Time SP, contribuindo com impressionantes 43 medalhas.

A delegação paulista foi composta por 172 atletas, todos selecionados através dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), um evento promovido pela Secretaria de Esportes do estado. “A vitória representa o reconhecimento do esforço contínuo da Secretaria de Esportes nos Jogos Escolares. Viemos para defender nosso título e retornamos com um desempenho sem precedentes”, declarou Silvia Musto, gestora do JEESP e chefe da delegação paulista.

Em uma nota relacionada, vale destacar que um judoca do Time SP realizou treinamentos especiais com medalhistas olímpicos em preparação para os Jogos da Juventude, sublinhando o nível de dedicação e investimento na formação dos jovens atletas.

Os Jogos da Juventude estão programados para retornar no segundo semestre de 2025, com Brasília como a cidade-sede. O evento promete novamente ser uma plataforma para o surgimento de novos talentos esportivos.

Confira abaixo o ranking das dez melhores equipes no quadro de medalhas dos Jogos da Juventude de 2024:

1. São Paulo: 126 medalhas (57 ouro, 32 prata, 37 bronze)

2. Santa Catarina: 46 medalhas (18 ouro, 13 prata, 15 bronze)

3. Rio de Janeiro: 60 medalhas (15 ouro, 23 prata, 22 bronze)

4. Paraná: 62 medalhas (13 ouro, 17 prata, 32 bronze)

5. Rio Grande do Sul: 42 medalhas (13 ouro, 13 prata, 16 bronze)

6. Pernambuco: 29 medalhas (8 ouro, 11 prata, 10 bronze)

7. Mato Grosso: 12 medalhas (6 ouro, 2 prata, 4 bronze)

8. Minas Gerais: 24 medalhas (5 ouro, 7 prata, 12 bronze)

9. Paraíba: 12 medalhas (5 ouro, 3 prata, 4 bronze)

10. Goiás: 10 medalhas (5 ouro, 2 prata, 3 bronze)