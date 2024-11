Associado de São Bernardo recebe prêmio da Campanha Poupança Premiada Sicredi

Na última quinta-feira (31) ocorreu a entrega do prêmio de R$ 5 mil ao associado sorteado na campanha Poupança Premiada Sicredi, em São Bernardo do Campo. O estudante Wissan Ahmad Youssef, de 14 anos, recebeu a premiação em um momento simbólico ao lado do pai, Ahmad Said Youssef, e da mãe, Sharehan Radwan Khaled.

O jovem ganhador comentou sobre sua reação ao prêmio. “Fiquei muito feliz, foi uma surpresa. Vejo a poupança como algo que meu pai passa de valor”. Dando continuidade ao planejamento financeiro, a família decidiu manter o valor na poupança para continuar rendendo.

Ahmad, que já mantém poupanças para todos os filhos como forma de garantir uma reserva para o futuro, contou a motivação. “A gente precisa pensar no dia de amanhã. Hoje podemos estar bem, mas o futuro ninguém sabe. Precisamos nos programar para os dias bons e ruins”.

Adriana Reis, gerente de negócios, celebrou a premiação e ressaltou o vínculo de confiança entre a cooperativa e a família Youssef. “Foi uma grande satisfação anunciar a premiação, que trouxe ainda mais engajamento, pois os associados confiam bastante nos nossos serviços”.

A entrega do prêmio foi marcada por um café da tarde organizado pela equipe da agência do Rudge Ramos. A gerente Priscila Figueiredo ressaltou a importância de motivar novos poupadores. “Ficamos felizes e empolgados para fazer mais. É uma forma de valorizar nossos associados e incentivar o planejamento financeiro”.