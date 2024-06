Arraiá do São Bernardo Plaza 2024: Diversão, Música e Gastronomia para Toda a Família

O São Bernardo Plaza Shopping convida toda a comunidade para a segunda edição do Arraiá do São Bernardo Plaza, um evento imperdível que promete muita diversão, boa música e gastronomia típica. Serão oito dias de festa, de 27 a 30 de junho e de 4 a 7 de julho, repletos de atrações para todas as idades.

A festa junina é uma das tradições mais celebradas em todo o Brasil, marcando o mês de junho com suas cores, sabores e músicas típicas. Inspiradas nas festividades de São João, essas celebrações movimentam comunidades em todas as regiões do país, especialmente no sertão, com danças, brincadeiras e comidas típicas que remetem ao folclore e à cultura nordestina, incluindo figuras icônicas como Lampião e Maria Bonita.

Neste ano, a organização do Arraiá do São Bernardo Plaza é realizada pela empresa R.Rubio Eventos, que traz uma cenografia encantadora com elementos tradicionais das festas juninas. O espaço estará repleto de bandeirolas coloridas, proporcionando um ambiente vibrante e festivo que remete às tradicionais celebrações juninas.

O Arraiá do São Bernardo Plaza será realizado no estacionamento do acesso B do shopping e a entrada é gratuita. Nas quintas e sextas-feiras, o evento acontece das 16h às 22h. Já nos fins de semana (sábados e domingos), as atividades começam mais cedo, das 10h às 22h.

Os visitantes poderão desfrutar de mais de 20 opções gastronômicas com o melhor da culinária típica das festas juninas. Além disso, a programação musical está imperdível, com mais de 10 apresentações que incluem shows do Exaltasamba, Chimarruts, covers de Legião Urbana, Marília Mendonça, Rita Lee, além do DJ André Silva tocando flashbacks e a banda Peixe Elétrico, entre outros.

Para as crianças e toda a família, o evento contará com barracas de brincadeiras típicas como pescaria, boca do palhaço, argolas e muito mais, garantindo momentos de alegria e descontração.

Outra atração exclusiva do Arraiá do São Bernardo Plaza é a Roleta de Prêmios: os clientes que passam pelo evento, além de se divertir muito, também podem concorrer a centenas de brindes e vouchers das lojas do São Bernardo Plaza.

Venha viver a magia das festas juninas no Arraiá do São Bernardo Plaza! Com comidas deliciosas, músicas animadas e atividades para todas as idades, é o destino perfeito para criar memórias inesquecíveis com sua família e amigos. Não deixe de participar deste evento vibrante que promete encantar a todos com a verdadeira essência do São João!

Serviço:

Evento: Arraiá do São Bernardo Plaza 2024

Local: Estacionamento do acesso B do São Bernardo Plaza Shopping

Datas: 27, 28, 29 e 30 de junho; 4, 5, 6 e 7 de julho

Horários: Quintas e sextas-feiras das 16h às 22h; Sábados e domingos das 10h às 22h

Entrada: Gratuita

Venha celebrar o São João com muita alegria no São Bernardo Plaza Shopping!