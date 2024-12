APAE Santo André promove Natal solidário com entrega de 500 cestas de Natal

A APAE Santo André realizou nesta sexta-feira, 6 de dezembro, um evento marcante para celebrar o Natal e reforçar as conquistas alcançadas no ano. O encontro, realizado na sede da instituição, foi também o momento escolhido para a inauguração da Sala Multifuncional, construída com recursos arrecadados nas campanhas “Alimente esse Sonho”, promovida pela Padaria Brasileira nos anos de 2023 e 2024. Além disso, foram entregues 500 cestas natalinas, doadas pela apresentadora Dani Stolai e pela empresa Real Cestas, beneficiando as famílias atendidas pela entidade.

O Atrium Shopping, de Santo André, também participou da ação solidária, disponibilizando seu Papai Noel especialmente para fazer a entrega das cestas de Natal às famílias, tornando o momento ainda mais mágico e especial para todos.

Sala Multifuncional

A nova Sala Multifuncional representa um avanço significativo para a APAE, permitindo melhores condições de trabalho à equipe técnica e ampliando o impacto das atividades desenvolvidas com os assistidos. A verba para a construção do espaço, parte dos 120.293,00 mil reais arrecadados na edição da campanha “Alimente esse Sonho” realizada em outubro, é um reflexo da parceria sólida entre a APAE e a Padaria Brasileira, que há anos apoia a instituição.

Durante a celebração, Antonio Henrique Afonso Junior, diretor da Padaria Brasileira e presidente da APAE Santo André, destacou o papel transformador da entidade. “Nosso trabalho permite que os atendidos adquiram autonomia para realizar atividades simples do cotidiano, como cozinhar ou organizar a casa, algo que, para muitos, é um desafio. A Sala Multifuncional tem como propósito potencializar ainda mais esses resultados”, afirmou.

Desafios

A influenciadora Aline Messias, especialista em diversidade e inclusão também participou do evento, trazendo uma visão inspiradora sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência. “Como mulher com deficiência, hoje sou mãe, esposa e uma profissional que tem uma rotina como todas as mulheres. E isso só foi possível graças ao suporte familiar, que foi sempre minha base para que eu conquistasse a autoconfiança de chegar aonde eu quisesse chegar, além dos programas de reabilitação que me permite hoje dar voz a essa causa tão importante. É um prazer conhecer de perto o trabalho da APAE, que se dedica integralmente a essa causa promovendo qualidade de vida e desenvolvimento de cada aluno para que eles possam alcançar a autonomia independentemente de suas limitações”, declarou.

A apresentadora Dani Stolai ressaltou a importância de ações sociais que impactam diretamente as famílias. “Como mãe de cinco, sei o quanto é desafiador cuidar de um filho, especialmente quando há uma dependência maior. É gratificante contribuir para um projeto que proporciona acolhimento e suporte para tantas pessoas”, disse.

Gustavo Defendi, sócio-diretor da Real Cestas, reforçou a alegria em participar da iniciativa, afirmando que: “essas cestas natalinas não trazem só itens para deixar o Natal mais alegre, elas também carregam símbolos do espírito solidário, onde a ação tem a intenção de tornar a data comemorativa um momento especial para as famílias atendidas.”

O evento contou ainda com a apresentação da peça teatral “A beleza está nos olhos de quem vê”, encenada por alunos da APAE, encerrando a celebração com uma mensagem de inclusão e superação. A APAE Santo André, que há mais de 60 anos atua no apoio a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, reafirma com essas iniciativas seu compromisso em transformar vidas por meio da solidariedade e do trabalho dedicado.