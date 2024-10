Padaria Brasileira e APAE Santo André realizam a 13ª edição da campanha “Alimente esse Sonho”

Durante o mês de outubro, a Padaria Brasileira, em parceria com a APAE Santo André, promove a 13ª edição da campanha “Alimente esse Sonho”, uma ação solidária que tem como objetivo arrecadar fundos para a APAE, instituição que há mais de 60 anos oferece assistência a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Este ano, a campanha conta com padrinhos de destaque: a influenciadora digital Camila Scarpa, a primeira-dama de Santo André e Deputada Estadual Ana Carolina Serra, a Presidente da FEASA (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André) Inezita Awada, e o renomado cabeleireiro e maquiador Kleber Filetto.

A campanha funciona em duas fases. Na primeira, até o dia 15 de outubro, os clientes podem adquirir vouchers no valor de 21 reais, que dão direito a um pacote de sonhos, o doce mais tradicional da Padaria Brasileira, que para a campanha apresenta um novo sabor: goiabada com Catupiry. Além do lançamento, também estarão disponíveis sabores como creme, doce de leite e creme de avelã.

Já na segunda fase, que vai até o final de outubro, além da troca dos vouchers, parte do valor arrecadado com a venda de pacotes de sonhos será destinado diretamente à APAE Santo André. Os vouchers podem ser trocados em qualquer unidade da rede no ABC Paulista.

A meta desta edição é arrecadar 110 mil reais, que automaticamente são revertidos para promover melhorias nas atividades e serviços oferecidos pela APAE, ajudando a transformar a vida de seus assistidos. “É um projeto que traz esperança e inclusão. A cada edição, vemos o impacto positivo que essa campanha gera, tanto para os beneficiados quanto para toda a comunidade que se engaja”, afirma Afonso Henrique Júnior, diretor da Padaria Brasileira.

A APAE Santo André, fundada há 60 anos, presta serviços de amparo, educação e inclusão a pessoas com deficiência, buscando melhorar suas condições de vida e promover a cidadania de seus assistidos.

“A parceria entre a Padaria Brasileira e a APAE Santo André mostra que podemos alcançar grandes resultados quando trabalhamos juntos por uma causa nobre. A união entre grandes empresas e entidades sociais é essencial para fazer a diferença na vida das pessoas”, destaca a presidente da FEASA, Inezita Awada.

Onde encontrar

Padaria Brasileira

Loja Vila – Rua Regente Feijó, 325 Vila Assunção – Santo André. Tel: (11) 3262-2207. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Matriz – R. Santo André, 232, Vila. Assunção, Santo André, SP. Tel.: (11) 3757-2277. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Jardim – R. das Figueiras, 664, B. Jardim, Santo André, SP. Tel.: (11) 4437-3545. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fórum – Av. José Caballero, 189, Vila Bastos, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-1027. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fláquer – R. Dr. Flaquer, 639, centro, São Bernardo, SP. Tel.: (11) 4337-1110. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30