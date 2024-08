Anhanguera São Bernardo promove Semana de Arquitetura e Urbanismo

A Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo realizará, de 2 a 5 de setembro, a Semana de Arquitetura e Urbanismo, um evento que oferece uma série de atividades gratuitas voltadas para estudantes, profissionais e entusiastas da área. O objetivo é proporcionar aos participantes a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos, discutir temas relevantes para o setor e expandir sua rede de contatos.

A programação inclui workshops práticos, palestras com especialistas e a exibição de um documentário sobre o renomado arquiteto Oscar Niemeyer. As atividades abordarão desde a elaboração de portfólios profissionais até o uso de maquetes eletrônicas como ferramenta de apresentação e a importância do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) na carreira dos arquitetos. O evento se encerrará com uma sessão de cinema que exibirá o documentário “A Vida é um Sopro”, celebrando a vida e obra de Niemeyer.

“Esta semana foi cuidadosamente planejada para atender tanto aos estudantes que estão começando suas jornadas quanto aos profissionais que já atuam na área. Queremos oferecer um espaço de aprendizado e troca de experiências que contribua para o crescimento de todos os participantes”, destaca Ana Carolina, coordenadora do curso de Arquitetura da Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo.

Confira abaixo a programação completa.

Serviço:

Evento: Semana de Arquitetura e Urbanismo

Data: 02 a 05 de setembro

Local: Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo – R. Atlântica, 731 – Jardim do Mar, São Bernardo do Campo

Horário: A partir das 19h

Programação:

2 de setembro, 19h – Workshop: Portfólio de Arquiteto(a)

Local: Laboratório de Informática 2

03 de setembro, 19h – Palestra: Maquete Eletrônica e Apresentação de Projetos

Local: Sala D315

04 de setembro, 19h – Palestra: Profissão Arquitetura – CAU ABC

Local: Sala D315

05 de setembro, 19h – Cine Arquitetura: Oscar Niemeyer – A Vida é um Sopro

Local: Sala D315