Anhanguera São Bernardo inaugura Consultório de Enfermagem com serviços gratuitos para população

Pensando em contribuir com a população de São Bernardo do Campo e região com atendimentos de saúde de qualidade, a Faculdade Anhanguera São Bernardo do Campo, inaugurou o Consultório Escola de Enfermagem.

Com uma estrutura moderna, o consultório realizará consultas e Diagnósticos de Enfermagem dos pacientes que irão receber atendimento nas clínicas de fisioterapia, nutrição e odontologia, visando a prevenção e promoção da saúde, e avaliação de riscos, assim como um posto de enfermagem que ficará alojado na clínica de odontologia para atendimento de intercorrências e avaliação pré-operatória. O espaço foi idealizado pelo coordenador do curso de enfermagem Vagner Cezar e o diretor da instituição, Leonardo Vieira.

Além disso, a população poderá solicitar palestras e campanhas sobre riscos à saúde, sem custo adicional. Campanhas específicas, como consultas de enfermagem para prevenção do câncer de mama e avaliação de doenças cardiovasculares, também serão realizadas, incluindo verificação de glicemia e pressão arterial.

A partir de novembro, o Consultório Escola realizará atendimentos na região com campanhas especificas ao público, que serão divulgadas nos meios de comunicação da instituição.

Para o coordenador do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, Vagner Cezar: “O Consultório-Escola de Enfermagem tem como propósito oferecer atendimentos de qualidade e auxílio em campanhas de saúde. Com uma infraestrutura completa e equipe qualificada, visamos não apenas proporcionar experiências práticas para nossos alunos, mas também contribuir para a saúde da comunidade e mostrar a autonomia e pioneirismo da enfermagem. Estamos entusiasmados com a inauguração desses serviços, reforçando nosso compromisso com a formação profissional e a acessibilidade à enfermagem na região”.

Informações sobre o atendimento:

Local: Avenida Dr. Rudge Ramos, 1501 – São Bernardo do Campo, SP

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, das 07h20 às 11h30 e das 19h20 às 22h

Agendamento de consultas: (11) 4362-9036

Solicitação de palestras: (11) 2823-1014