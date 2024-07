Anhanguera oferece mais de 800 vagas em cursos de férias gratuitos no ABC

Profissionais que querem aprimorar seu desempenho, para receber destaque e conquistar melhores posições no mercado de trabalho, estão em constante busca de atualização de seus currículos. Ciente dessa necessidade, a Faculdade Anhanguera de São Bernardo e Santo André oferecem mais de 800 vagas em cursos gratuitos nas férias, entre os dias 15 e 25 de julho.

O objetivo é oferecer qualificação profissional para a população e abrir as portas da Instituição a pessoas interessadas pelo universo acadêmico. Os módulos acontecem no período noturno, com curta duração (um dia de aula). Os temas abordados são das áreas de Odontologia, Nutrição, Marketing, Engenharias, Tecnologia, Psicologia, Direito, entre outras.

Os cursos acontecem de forma presencial nas unidades de São Bernardo e Santo André. Os interessados devem ter concluído o ensino médio para participação dos cursos e se inscreverem previamente. Após a conclusão das aulas, será emitido um certificado digital.

SERVIÇO

CRONOGRAMA SÃO BERNARDO

15/07 – 19h: ESG e aplicação no mercado de trabalho

16/07 – 19h: Primeiros Socorros

17/07 – 19h: Direitos da Personalidade

18/07 – 19h: A naturalização do transtorno mental

Endereço: Rua Atlântica – Jardim do mar – Anhanguera São Bernardo do Campo

Link para inscrição: http://bit.ly/Cursodef%C3%A9riasAnhangueraS%C3%A3obernardo

CRONOGRAMA SANTO ANDRÉ:

UNIDADE BENEDETTI: Av. Dr. Alberto Benedetti, 446 – Vila Assunção

22/07 – 19h: Profissões do Marketing Digital

22/07 – 19h: AutoCAD para iniciantes

22/07 – 19h: Desenho técnico Projetivo

22/07 – 19h: Empreendedorismo no mercado veterinário

23/07 – 19h: Introdução ao Power BI

23/07 – 19h: Oficina de contação de histórias

23/07 – 19h: Canva – conhecendo a ferramenta

23/07 – 19h: Jornada Financeira no seguimento veterinário

24/07 – 19h: Introdução ao Power BI

24/07 – 19h: Gestão e características empreendedoras

24/07 – 19h: Introdução ao Power BI

25/07 – 19h: Mercado Pet e práticas catfriendly

UNIDADE CENTRO: R. Sen. Flaquer, n° 456 – Centro

22/07 – 19h: Anatomia Humana

23/07 – 19h: Saúde bucal

23/07 – 19h: Sabonetes Artesanais

23/07 – 19h: Curso básico de tipagem sanguínea

23/07 – 19h: Saúde mental na prática

24/07 – 19h: Higienização facial

25/07 – 19h: Primeiros Socorros – simulação realística

UNIDADE POLIESPORTIVO: Av Pedro Américo, 850 – Vila Homero Thon – Santo André (Antigo Clube da Pirelli)

22/07 – 19h: Workshop prático de hambúrguer

22/07 – 19h: Dia a dia do nutricionista