Anhanguera oferece bolsas e troca inscrição de vestibular por doações de brinquedos

A Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo realiza mais uma edição do Vestibular Solidário, entre os dias 18 e 21 de dezembro. Com a iniciativa Natal do Bem, a inscrição para o processo seletivo é substituída pela doação de 1 brinquedo, que será destinado para uma criança em situação de vulnerabilidade. A arrecadação será distribuída a entidades que atuam em prol desse público.

O processo seletivo será realizado nas modalidades on-line e presencial e os alunos concorrem a bolsas de até 100% de desconto nas mensalidades de todos as graduações (presenciais e EAD) oferecidas pela Instituição. As inscrições do vestibular de São Bernardo devem ser feitas pelo link. Ao preencher o formulário, a Faculdade entrará em contato com o estudante para passar as orientações sobre a prova.

Entre os cursos presenciais disponíveis estão Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharias, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Medicina Veterinária e muito mais. Para conferir todos os cursos oferecidos, incluindo os EAD, acesse o site.

Para mais informações das unidades de São Bernardo, o interessado pode entrar em contato pelo telefone (11 2823-1000) ou pelo WhatsApp (11 98910-0652).

SERVIÇO

Vestibular Solidário

Datas: 18 a 21 de dezembro

Inscrições de São Bernardo pelo link: link

Endereço São Bernardo: Rua atlântica 731 – jardim do mar