Análise de Amostras Revela Casos de Norovirose no Guarujá e Praia Grande

Recentemente, o Instituto Adolfo Lutz, que atua como laboratório de referência no estado de São Paulo, realizou análises em amostras humanas coletadas nas cidades do Guarujá e Praia Grande. Os resultados indicam a presença de noroviroses, um grupo de infecções virais que causam gastroenterites e são comumente transmitidas por meio da via fecal-oral.

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Saúde, a norovirose é considerada uma enfermidade autolimitada, com duração média de três dias. Os sintomas mais comuns incluem náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais. Além disso, podem surgir outros sinais como dores musculares, fadiga, dor de cabeça e febre baixa.

Atualmente, ainda não há dados conclusivos sobre a origem da contaminação. Regiane de Paula, coordenadora da saúde na Coordenadoria de Controle de Doenças, destacou a importância de identificar a fonte para que o tratamento dos pacientes seja adequadamente orientado. Ela acrescentou que as investigações estão sendo conduzidas em colaboração com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a Sabesp e os municípios da Baixada Santista.

A Secretaria enfatizou que o principal método de tratamento para a norovirose é a hidratação. Em situações mais severas, pode ser necessária a hidratação endovenosa, embora casos que exijam hospitalização sejam considerados raros. É importante ressaltar que crianças e idosos devem receber cuidados especiais devido à maior vulnerabilidade desses grupos.

Um comunicado oficial da Secretaria de Saúde (SES) foi emitido para informar sobre a situação e alertar a população sobre os cuidados necessários para evitar a propagação da doença.