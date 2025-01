Queda de energia afeta o abastecimento em parte da cidade de São Paulo e Santo André

A Sabesp informa que a queda de energia, ocasionada pelas fortes chuvas que caíram em algumas regiões de São Paulo nesta terça-feira (7), afetou dois sistemas de abastecimentos que atendem alguns bairros da cidade de São Paulo e Santo André. Durante a realização dos serviços de manutenção podem ocorrer intermitências no abastecimento em alguns bairros.

Após a conclusão dos trabalhos o abastecimento será retomado, de forma gradual, com a previsão de normalização para a madrugada de quinta-feira (9).

Veja os bairros afetados:

São Paulo

Recanto Verde do Sol, Terceira Divisão, Parque das Flores, Jardim Adutora, Vila Tostoi, Vila California, São Mateus, Parque São Rafael, Parque São Lucas, Pq Vristol, Jd Vera Cruz, Jd Sta Adelia, Jd Paraguassu, Jd PAnorama, Jd Independencia, Jd Imperador, Jd Guairaca, Jd da Sinha, Jd da Saúde, Jd Angela, Jd Colonial, Fazenda da Juta.

Santo André

Vila Camilópolis, Vila Metalúrgica,Sítio Cassaquera, Condomíno Maracanã, Vila Suíça, Vila Luzita, Jardim Guarará, Jardim Santo André, Jardim do Cruzado, Jardim Toledana, Vila João Ramalho, Cata Preta, Jardim Irene, Jardim Ipanema, Parque Miami, Jardim Riviera, Jardim Vila Rica e Parque do Pedroso, Parque Erasmo Assunção, Parque Oratório, Parque Novo Oratório, Jardim Santo Alberto, Jardim Ana Maria, Jardim Itapoam, Parque Capuava, Jardim Rina, Jardim Alteza, Jardim Alzira Franco, Jardim Alzira Franco II e Parque João Ramalho, Jardim Marek, Jardim Santo Antônio de Pádua e Cidade São Jorge.

Por isso, é importante que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para higiene e alimentação até a normalização do abastecimento. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

A Sabesp permanece à disposição e informa que ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.