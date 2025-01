Alunos da Etec Jaraguá criam sistema de coleta seletiva com IA

Uma das práticas mais importantes para a preservação do meio ambiente, limpeza urbana e bem-estar da população é a coleta seletiva de lixo. A separação de resíduos úmidos, compostos por restos de comida e rejeitos de banheiro; e secos, como papel, plástico, vidro e metal; é fundamental para evitar a contaminação do solo, rios e oceanos.

Com o objetivo de auxiliar no descarte correto de materiais, três estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) Jaraguá, localizada na zona norte da Capital, desenvolveram um sistema para melhorar a eficiência na gestão dos resíduos em estabelecimentos comerciais, refeitórios de escolas e de empresas, entre outros.

Utilizando recursos de robótica, programação e inteligência artificial, o projeto dos alunos do Ensino Médio integrado ao Técnico em Eletrotécnica Marcos França Cordeiro de Souza, Matheus Farias de Albuquerque Carneiro e Gabriel Pires Pozzi possibilita a identificação, classificação e separação das diversas categorias de resíduos.

“O sistema consiste em um braço robótico programado para pegar os materiais descartados no lixo e os apresenta para uma câmera, que fará o reconhecimento de cada item, orientando o dispositivo na separação dos resíduos”, explica o orientador Jean Mendes. “Desta forma, é possível encaminhar o lixo seco para reciclagem e o orgânico para compostagem, por exemplo.”

O Manipulador robótico integrado ao uso de inteligência artificial para identificação e separação de resíduos orgânicos foi apresentado como trabalho de conclusão de curso (TCC) dos estudantes no final do ano passado.

Febrace

O TCC dos alunos da Etec Jaraguá é um dos 14 projetos de estudantes das Etecs do Centro Paula Souza classificados para a final da 23ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), que será realizada no campus Butantã, da Universidade de São Paulo (USP), entre os dias 24 e 28 de março.

“A participação na Febrace agrega muito aos alunos porque poderão apresentar seu trabalho para pessoas do País inteiro, obter importantes feedbacks para melhorar o projeto ainda mais, além do contato com pessoas de todas as regiões do Brasil, o que é sempre enriquecedor”, projeta Jean.