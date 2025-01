Quatro novos ecopontos serão construídos em Mauá

Com o objetivo de combater o descarte irregular de resíduos, a Prefeitura de Mauá vai construir quatro novos ecopontos. Os espaços para o descarte correto de materiais recicláveis serão instalados nos jardins Sonia Maria, Ipê, Guapituba e Primavera.

O prefeito Marcelo Oliveira, acompanhado dos secretários de Serviços Urbanos, Leandro Dias e de Obras, José Luiz de Macedo, visitou nesta terça-feira um terreno na rua Oscarito, onde será construído o ecoponto do Jardim Sonia Maria.

“A ampliação da rede de ecopontos em Mauá representa um passo importante no combate ao descarte irregular de resíduos e na promoção da sustentabilidade em nossa cidade. Com a construção dessas novas unidades, reafirmamos nosso compromisso com o meio ambiente e com a qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito.

Leandro Dias, secretário de Serviços Urbanos, reforçou a necessidade do trabalho conjunto entre a Prefeitura e a população. “Nossa gestão está empenhada em oferecer soluções práticas e acessíveis para que os moradores possam descartar corretamente materiais recicláveis, contribuindo para a preservação dos espaços públicos e a redução dos impactos ambientais. Contamos com a colaboração de todos para que juntos possamos construir uma cidade mais limpa, consciente e sustentável”, declarou.

Atualmente, a população de Mauá pode utilizar os cinco ecopontos já existentes da Prefeitura para realizar o descarte de materiais recicláveis, como papel, papelão, metal, plástico, vidro, entulhos em pequenas quantidades (máximo de cinco sacos), madeira, eletrônicos, eletrodomésticos e óleo de cozinha usado.

Mais informações pelos telefones: 4512-7661 ou 4512-7786.

O funcionamento, de segunda a sábado, é das 8h às 17h. Caso o veículo utilizado para ir até o ecoponto não tenha placa de Mauá, ou tenha placas do modelo Mercosul, é necessário apresentar comprovante de endereço que confirme que é morador da cidade.

Os endereços dos ecopontos são:

Av. Guerino Stella (próx. ao nº 357) – Jardim Zaíra

Av. Jesuíno Nicomédio dos Santos, na esquina com Sebastião Antônio da Silva – Jardim Zaíra 4

Rua José Pedro Corrêa, s/n – Jardim Lisboa

Rua Luiz Pacolla (Próximo ao nº 21) – Jardim Itapeva

Avenida Papa João XXIII altura do Nº 1413 (ao lado do pátio de veículos) – Vila Noêmia