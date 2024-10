Alex Manente reúne servidores públicos e reforça compromisso com a classe

O servidor é o coração de toda gestão. Pensando na importância da classe, na noite da última segunda-feira (21), o candidato Alex Manente (Cidadania), reuniu 1.000 funcionários públicos em seu comitê, no Centro de São Bernardo do Campo. Na ocasião, ele apresentou as principais propostas e reforçou o compromisso de valorizar cada vez mais esses trabalhadores.

Manente é filho de servidor público, seu pai, Octávio, começou a trabalhar na Prefeitura de São Bernardo do Campo batendo estacas. Ele foi crescendo profissionalmente, se formou em arquitetura, chegou a secretário e se tornou responsável por grandes obras por toda a cidade, como o Centro de Formação de Professores (Cenforpe). Um funcionário até hoje lembrado pela população.

“Foi ao lado do meu pai que eu vi o espírito público de perto, a importância do servidor, sinto muito orgulho da trajetória que ele construiu, por onde a gente passa, as pessoas me abraçam, lembram dele. Vou honrar esse currículo e trabalho pelo são-bernardense, levando em frente uma política honesta, ao lado de quem faz a cidade acontecer”, disse Alex Manente.

Entre as propostas voltadas ao funcionalismo público estão a revisão do plano de saúde, que tem um serviço de baixa qualidade e preço alto; retomada do pagamento das progressões salariais; realização de concurso público para fortalecer a gestão do município; incentivar a capacitação dos funcionários municipais; e a equiparação salarial entre os servidores.

“Eu fiz um compromisso com o servidor antes mesmo de me candidatar. Precisamos olhar pra frente sem medo, sem os assédios e pressões. Vamos incentivar um dos quadros mais valorosos do Brasil. Em uma cidade como São Bernardo do Campo, o princípio tem que ser esse, somos a maior cidade do ABC”, completou Alex Manente.