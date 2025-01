Alerta extremo de chuvas no Guarujá: Defesa Civil emite sinal de emergência

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil estadual emitiu alerta de nível extremo para o município do Guarujá, litoral paulista, às 22h20 desta quarta-feira (29). A decisão foi tomada levando em consideração o volume de 112 mm de chuva registrado nas últimas 24 horas. A prefeitura também acionou a sirene de emergência instalada na Barreira do João Guarda.

A medida preventiva é adotava para proteger a população caso haja alguns deslizamento de terra. Em 2020, a cidade sofreu com um grave deslizamento que deixou mortos e pessoas feridas. Por volta das 19h42, a Defesa Civil já havia enviado, para os municípios Baixada Santista, o alerta de nível severo.

Após acionar a sirene, a prefeitura preparou a Escola Municipal Sérgio Pereira para acolher as famílias no abrigo emergencial. Logo após o toque da sirene, as famílias foram acolhidas na escola municipal.

O alerta de categoria extrema foi enviado para todas as pessoas que possuam um aparelho celular com tecnologia 4G ou 5G. Nesta opção o usuário não tem como desabilitar o recebimento do alerta.

Alerta até domingo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo prorrogou o alerta preventivo de chuvas até o próximo domingo (2). A previsão é de grandes volumes pluviométricos por conta da aproximação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que chega a partir desta quarta-feira (29). O órgão já havia emitido alerta para o período entre domingo (26) e terça-feira (28).

Por conta das previsões, o Governo de São Paulo vai manter o gabinete de crise também até o próximo domingo (2), com monitoramento também dos serviços de energia elétrica e abastecimento de água.

O fenômeno meteorológico, caracterizado por chuvas persistentes e volumosas, eleva os riscos de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra em diversas regiões do estado.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a ZCAS mantém a formação de nuvens carregadas, com previsão de acumulados significativos de chuva nos próximos dias. As áreas mais afetadas incluem a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba, o litoral paulista e regiões do interior, onde já foram registrados impactos como enchentes e deslizamentos. Veja a previsão do volume de chuvas para as regiões:

210 mm no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira

200 mm nas Regiões de Campinas e Sorocaba

150 mm na Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto e Franca

100 mm nas Regiões de Araraquara e Bauru

75 mm no Vale do Ribeira e na Região de Itapeva

70 mm nas Regiões de Presidente Prudente e Marília

Recomendações à população

A Defesa Civil reforça a necessidade de que a população adote medidas de segurança e fique atenta a sinais de instabilidade em áreas de risco.

Entre as principais orientações estão:

• Evitar transitar por locais alagados;

• Monitorar encostas e terrenos que possam apresentar movimentação de solo;

• Manter bueiros e calhas desobstruídos para reduzir os riscos de enchentes;

• Buscar locais seguros em caso de emergências ou alertas específicos.

Riscos e medidas preventivas

A continuidade das chuvas pode impactar o tráfego, a infraestrutura e a segurança da população em todo o estado. Autoridades estaduais e municipais permanecem em estado de alerta e monitoramento 24h para atuar em situações emergenciais.

A Defesa Civil orienta que os moradores acompanhem atualizações climáticas por meio de fontes oficiais e adotem todas as medidas de precaução necessárias.