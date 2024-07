ACISBEC traz fórum sobre inovação e sustentabilidade

Para discutir práticas inovadoras e sustentáveis para o setor de comércio e serviços, a ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) sedia o Fórum Regional de Inovação e Sustentabilidade. O evento é uma iniciativa do Sindeprestem (Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo) em parceria com a ACISBEC. Será realizado dia 8 de agosto, das 8h30 às 12h30.

A programação trará o debate sobre a importância dos temas para o setor. Inovação gerando resultados será a palestra de Valter Pieracciani, sócio fundador da Pieracciani Desenvolvimento de Empresas. Sustentabilidade e ESG valorizando seu negócio vai ser apresentada por Lívio Giosa, presidente do CNDA (Conselho Nacional de Defesa Ambiental) e Coordenador Geral do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental (IRES).

O evento também comemora 33 anos de fundação do Sindeprestem. Em função da data comemorativa serão lançados um livro e uma cartilha, que trarão inovação e sustentabilidade como prática nas organizações.

Informações e inscrições: (11) 2131-4800 ou WhatsAppp (11) 97665-2257 Acesse: www.acisbec.com.br/agenda. Ou pelo link

Serviço:

Fórum Regional Inovação e Sustentabilidade

Data: 08/08/2024 (quinta-feira)

Horário: das 08h30 às 12h00

Local: ACISBEC – Rua do Imperador, 14 – Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo