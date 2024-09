ACISBEC realiza Mega Rodada com expectativa de gerar R$ 400 mil em investimentos

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) realizou um evento especial, a Mega Rodada de Negócios, com a participação de 100 empresas. A expectativa é a de que a iniciativa gere cerca de R$ 400 mil em negócios futuros, volume mais do que o dobro do formato tradicional que traz cerca de 40 inscritos, conforme os organizadores.

A programação ocorreu em parceria com a Rodadas Brasil de Negócios, que tem expertise no ramo; Sicredi Cooperativa de Crédito e Rotary Club São Bernardo e faz parte da agenda comemorativa pelos 80 anos de fundação da ACISBEC neste mês de setembro. Para atender o grande número de participantes, a Rodada foi realizada durante um dia inteiro, na terça-feira (24) das 8h às 18h.

De acordo com o diretor da Rodadas Brasil, Carlos Alberto da Silva, o amplo evento potencializa a oportunidade entre os interessados. “A expectativa de volume de investimento dobra em relação às rodadas tradicionais com cerca de 40 empresas, que geram um volume de R$ 150 mil em futuros negócios”, explica.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, destacou a importância do networking, de estabelecer rede de contatos, um conceito que deve ser praticado constantemente no dia a dia das organizações. “As oportunidades acontecem presencialmente para ampliar a carteira de clientes. E esta é a casa de vocês, estamos à disposição para apoiar e ajudar a viabilizar todo tipo de atividade, pois temos infraestrutura e diversos serviços à disposição”, explicou. Laio Gastaldelo, diretor da ACISBEC, também participou da abertura e da Rodada.

Organização – A filosofia de conexão e a política de parcerias também foram destacadas como exemplo de atuação do Rotary, uma organização internacional de profissionais e pessoas.

Luiz Antonio Pirola, governador eleito para o biênio 2025/26, do Distrito 4420, conjunto de clubes de Rotary que inclui o ABC e litoral, reforçou que a instituição traz essa experiência. “Os rotarianos têm essa conexão que é a base do relacionamento, da ética e da confiança. Temos grandes exemplos de transformação com base nesse princípio, o CAMP-SBC, por exemplo (forma e insere jovens no mercado de trabalho)”, explicou.

Mundo digital – Como participante da Mega Rodada, Renato Riccis, proprietário da Riccis, consultoria e projetos digitais, disse que o seu objetivo é conseguir mais visibilidade para o seu negócio. “Aqui tenho a possibilidade de fazer outros contatos, expor meus produtos e conquistar novos cliente”, afirmou.

Ele explicou que, desde o pequeno empreendedor, o médio ou o grande, tem necessidade de estar inserido no mundo digital. “Muitas vezes, uma pessoa inicia um negócio e não sabe por onde começar. Fazemos essa consultoria e orientamos em pequenos serviços fundamentais como cartões e tags de aproximação, facilidades para trocar informações, promover imagem profissional e amadora”, explicou Renato.

Mulheres empreendedoras – Arlete Carvalho de Resende, da rede de networking do Grupo Mulheres do ABC, afirmou que as empreendedoras precisam de engajamento para promover seus produtos e serviços. “Temos um grupo de mulheres com as mais diversas atividades. Ajudamos, indicamos caminhos, estabelecemos relacionamentos e somos o trampolim para ajudar a impulsionar os negócios. Participamos de encontros e também fazemos os nossos próprios para inserir todas e fomentar o mercado”, explicou.