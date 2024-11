ACISBEC apoia o empreendedorismo feminino

Neste mês em que se comemora o Empreendedorismo Feminino (19) e a Consciência Negra (20), a ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) destaca as conquistas das mulheres que lideram negócios e contribuem para o desenvolvimento econômico, especialmente o da Região.

A ACISBEC apoia iniciativas empreendedoras e reforça a importância de estimular o investimento em novas iniciativas. “O empreendedorismo feminino tem se tornado cada vez mais reconhecido em todos os setores e impulsionando novos negócios. E aqui temos diversos serviços para ajudar os micros e pequenos estabelecimentos a crescerem”, explica Valter Moura Júnior, presidente da ACISBEC.

A renda financeira é apontada como uma das principais motivações para o empreendedorismo feminino, seguida pela independência e flexibilidade de tempo.

Dados do GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2023 indicam que o público feminino, atualmente, é formado por 54,6% do empreendedorismo potencial, invertendo a posição registrada em 2022, quando a representação masculina respondeu com 55% de participação.

Conforme o estudo, a maioria das empreendedoras são jovens, com até 34 anos, predominantemente, pessoas pretas e pardas.

“São informações que chamam a atenção para abordagens de preparação e capacitação para o empreendedorismo para que os negócios tenham melhores resultados”, considera Moura Júnior.

Empresária de São Bernardo do Campo, Daniela Benages, proprietária da Chocolates Lugano, no Centro, inaugurada há pouco mais de 1,5 ano, disse que ser uma empreendedora é se adaptar ao mercado com criatividade e agilidade. “É uma jornada com grande desafio que envolve muitas adversidades, mas também entrega e imenso prazer de realização. As características femininas também canalizam e potencializam o negócio por meio da escuta ativa com os clientes”, explicou.