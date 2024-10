A três dias da eleição, Marcelo Lima reúne mais de 10 mil pessoas em São Bernardo

A três dias do segundo turno das eleições, Marcelo Lima reuniu mais de 10 mil pessoas na noite desta quinta-feira (24) nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo, no Jardim do Mar. O evento, “O Grande Encontro da Turma do Bem”, contou com a presença de Zana Lima, esposa do candidato; Sargento Jessica Cormick, sua vice na chapa; o prefeito Orlando Morando; a deputada estadual Carla Morando; Flávia Morando; e diversas outras autoridades.

Emocionado, Marcelo Lima agradeceu pelo apoio recebido nas ruas da cidade e nas urnas, lembrando que foi o mais votado no primeiro turno. “Vocês não soltaram a minha mão. E o que está acontecendo hoje, aqui no Pavilhão Vera Cruz, onde tanta história foi feita, é a escrita de mais uma página no livro da história de São Bernardo”, afirmou o candidato.

O prefeito Orlando Morando ressaltou a importância de manter a continuidade do trabalho iniciado. “Não podemos perder a coerência, a dignidade e muito menos arruinar uma trajetória. Essa história começou a ser construída em 2016, quando ganhamos uma eleição juntos e recebemos uma cidade destruída, abandonada. Iniciamos o processo de transformação em 2017, fomos reeleitos em 2020, e hoje temos uma cidade muito melhor. O Marcelo me ajudou, sim, a reconstruir São Bernardo.”

Marcelo também comentou sobre os ataques e fake news que enfrentou durante a campanha. “Para cada ataque, uma proposta. Vamos falar de viadutos, da canalização de córregos, da urbanização de favelas. Vamos falar da história de quem entregou resultados e vai fazer muito mais por São Bernardo. Vamos transformar São Bernardo em um lugar cada vez melhor, juntos”, destacou.

Líder isolado em mais uma pesquisa

Marcelo Lima lidera com 52% das intenções de voto, segundo a pesquisa divulgada nesta quinta-feira (24) pelo Real Time Big Data. Alex Manente (Cidadania) aparece com 38%. A pesquisa, encomendada pela Record, foi realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024, com 1.000 entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número: SP-07965/2024.