3ª edição do Arraiá do Paço acontece neste fim de semana em São Bernardo

O último fim de semana de junho não poderia ser melhor em São Bernardo. A Esplanada do Paço Municipal será palco, no sábado (29/6) e domingo (30/6), da 3ª edição do Arraiá do Paço. A entrada é gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

“A festa é mais uma opção de lazer, com acesso gratuito, para as famílias da nossa cidade, que vão poder acompanhar músicas típicas ao vivo e, claro, uma grande diversidade de pratos típicos juninos”, destacou a secretária de Cultura e Juventude de São Bernardo, Greici Picolo Morselli.

O 3º Arraiá do Paço terá as tradicionais comidas juninas, como arroz doce, pamonha, caldo verde, milho, curau, lanche de pernil, paçoca, pinhão, pé de moleque, além de hambúrguer, churrasco, comida de tacho e torresmo de rolo. O evento também contará com rótulos de cervejas artesanais e as bebidas tradicionais juninas: vinho quente, quentão e chá de amendoim.

A festa acontece das 12h às 22h, e a programação musical conta com a apresentação de banda de forró, Raimundos Cover, Banda Legado, entre outros. O evento é uma realização da Veloso Produções, sem custos para o município, que entra apenas como apoio.

Serviço:

3ª Edição do Arraiá do Paço

Horário: das 12h às 22h

Local: Praça Samuel Sabatini, 50, Centro

Programação Musical

Sábado (29/6)

14h – Banda Jóia Rara

17h – Banda Seu Roni

20h – Banda PJ 90 (Pearl Jam Cover)

Domingo (30/6)

14h – Paulinho Nação (forró)

17h – Banda Legado (rock nacional)

20h – Banda Living In Sin (Bon Jovi Cover)