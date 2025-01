1º Torneio Início das Escolinhas de Futebol de Diadema acontece neste sábado

Muita festa e, claro, muita atividade esportiva vão marcar o 1º Torneio Início das Escolinhas de Futebol da Prefeitura de Diadema, que acontece no sábado, 1º de fevereiro, das 8h às 12h, no campo do Piraporinha, que fica na rua Dona Ida Ceratti Magrini, 645 – Piraporinha. O evento é aberto para toda a comunidade.

As aulas, que são gratuitas e têm o acompanhamento de técnicos e professores da administração municipal, acontecem em 12 campos de futebol espalhados pela cidade: ABC, Associação, Albatroz, Casa Grande, Eldorado, Paineiras, Ruyce, Serraria, Sesi, Piraporinha, Taperinha e Vila Alice.

A previsão é que cerca de 600 alunos das escolinhas participem do Torneio Início. A programação prevê jogos com os times femininos, com crianças de 6 a 9 e com os times do sub 10. Também haverá atrações para toda a família, como brinquedos infláveis e cama elástica.

Jefferson Nogoseki de Oliveira, secretário de Esporte e Lazer, afirma que a ideia do Torneio é valorizar a participação das famílias na formação esportiva das crianças. “Além de marcar o início das atividades das escolinhas, nossa ideia é fazer com que as famílias sejam parceiras dessa formação. O esporte tem essa capacidade de reforçar conceitos como disciplina, observância de regras e respeito ao próximo. Esse evento vai ser uma celebração de tudo isso!”, explica.

Para garantir a participação dos alunos de várias partes da cidade no Torneio Início, a Prefeitura disponibilizou três ônibus e lanches. Foram oferecidas cerca de 4 mil vagas nas escolinhas de futebol.