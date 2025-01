XP investe no ABC Paulista e aumentará em 30% o time na região

A XP, uma das maiores instituições financeiras do país, está reforçando seu time no ABC Paulista, região de grande importância econômica para o estado de São Paulo. Para aproveitar as oportunidades da região, a companhia conta com uma equipe comercial robusta, composta por profissionais nos segmentos de varejo, alta renda e Unique.

O ABC Paulista abriga importantes indústrias de petroquímica, siderurgia e automobilística e gera milhares de empregos diretos e indiretos, contribuindo significativamente para a economia local e nacional. A região é bem conectada por rodovias e ferrovias, facilitando o transporte de cargas e passageiros. Além disso, tem boas universidades que formam administradores e economistas, como a Universidade Metodista de São Paulo e o Instituto Mauá de Tecnologia.

“A fim de explorar plenamente esse potencial, expandiremos nossa equipe em 30% em 2025”, afirma Michel Amorim, Head Comercial do interior de São Paulo, ABC Paulista e Litoral. “Além de contratar profissionais relevantes e experientes vindos do mercado, outra forma de captação é através do programa XP Future, que treina pessoas com perfil comercial para se tornarem assessores de investimentos. O programa também é destinado a pessoas que buscam uma transição de carreira para o mercado financeiro“, conclui.