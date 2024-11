XIII Festival de Cenas Curtas está com inscrições abertas em Ribeirão Pires

A 13ª edição do Festival de Cenas Curtas acontecerá de 24 a 30 de novembro de 2024, na cidade de Ribeirão Pires, e as inscrições para a seleção de cenas estão abertas até o dia 22 de novembro. O evento será realizado na ARCA Ponto de Cultura Cidadãos, local que se consolidou como um dos principais polos culturais da cidade.

O Festival de Cenas Curtas é um evento que visa promover a arte e a cultura regional, além de incentivar a troca de experiências entre artistas e a comunidade. Durante a semana de festividades, o público poderá participar de oficinas, debates e, claro, da apresentação das cenas curtas selecionadas, que representam uma diversidade de cenas.

Programação Completa:

Abertura : A edição de 2024 será inaugurada no dia 24 de novembro (domingo), às 16h, com a apresentação do Grupo Orbe , que levará ao público o Show “Sons do Brasil” – uma celebração das sonoridades e ritmos brasileiros.

Oficinas : Entre os dias 25, 26, 28 e 29 de novembro , às 19h, serão realizadas oficinas culturais gratuitas na sede da ARCA, abordando temas variados e oferecendo oportunidades de aprendizado para os interessados em aprimorar suas habilidades artísticas.

Mesa de Debate : No dia 27 de novembro , haverá uma mesa de debate sobre políticas públicas para a cultura , com a participação de especialistas e representantes do setor cultural, no Consórcio Intermunicipal com intervenção artística do Teatro Lambe Lambe do grupo Pontos de Fiandeiras

Apresentação das Cenas: O festival será encerrado no dia 30 de novembro, com a exibição das cenas curtas selecionadas, proporcionando ao público uma programação intensa e diversificada de teatro . Para celebrar, haverá um Show de encerramento com a "Banda Forró de Alumiá"

As inscrições para a seleção de cenas podem ser feitas até o dia 22 de novembro por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/yxgdKgakrrBEuhBB9.

A 13ª edição do Festival de Cenas Curtas reafirma a importância da ARCA Ponto de Cultura como um espaço de resistência e fomento à arte, além de ser uma vitrine para novos artistas e produções regionais . O evento é uma excelente oportunidade para artistas e grupos culturais da região e de outras localidades participarem de uma programação rica, diversificada e acessível.

Para mais informações, entre em contato com a ARCA Ponto de Cultura ou acesse nossas redes sociais.

SERVIÇO:

Festival de Cenas Curtas – 13ª Edição Período: 24 a 30 de novembro de 2024

Local: ARCA Ponto de Cultura Cidadãos – Ribeirão Pires

Inscrições: até 22 de novembro de 2024, através do formulário aqui