WhatsApp lança novidades para chamadas de vídeo na plataforma

O WhatsApp apresentou nesta última quinta-feira (14) um conjunto de novidades para as chamadas em grupo por vídeo e áudio na plataforma. Entre as atualizações, estão: o compartilhamento de tela diferente, o aumento no limite de participantes e o destaque para o palestrante. Com esses novos recursos, o WhatsApp agora permite fazer videochamadas mais semelhantes às outras plataformas já conhecidas por essa solução, como o Google Meet, o Zoom e o Teams. Além disso, o serviço de mensagens da Meta também anunciou suporte de mais qualidade em imagem e áudio de chamadas.

Novidades nas chamadas de vídeo

O compartilhamento de tela com áudio é um dos recursos lançados pelo WhatsApp para as chamadas de vídeo na plataforma. Com essa nova função, será possível compartilhar a imagem da tela junto com o som simultaneamente. Esse recurso já existe em outros serviços de videochamadas e é útil para os usuários que precisam compartilhar vídeos durante reuniões, transmitir conteúdos ou, até mesmo, para quem deseja assistir séries e filmes com outras pessoas.

Outra atualização que merece atenção está na expansão do limite de participantes. Agora, o WhatsApp permite incluir até 32 pessoas nas ligações de vídeo em todas as versões do mensageiro em smartphones e computadores. E para facilitar o gerenciamento desses participantes, o WhatsApp apresentou a ferramenta de destaque do participante. Através dela, a pessoa que está falando aparece automaticamente de forma destacada na tela. Assim, os demais participantes conseguem identificar o palestrante com mais facilidade.

Melhoria na qualidade das ligações

Junto com as novas funcionalidades para chamadas de vídeos, o WhatsApp também anunciou melhorias na qualidade de áudio e imagem das ligações. A empresa destacou o recente lançamento do codec MLow, novo codificador desenvolvido pela Meta que promete aumentar a confiabilidade das conversas online. Segundo a plataforma, as ligações em dispositivos móveis agora possuem melhor cancelamento de ruído e eco, contribuindo para as chamadas feitas em ambientes com barulho.

O WhatsApp ainda afirma que agora “as ligações de vídeo têm resolução mais alta para quem possui conexões mais rápidas”. Além disso, o áudio terá mais nitidez, mesmo se o usuário estiver conectado em uma rede fraca ou utilizando um dispositivo mais antigo. Sobre a disponibilidade de todas essas novidades, o WhatsApp apenas informou que as atualizações serão implementadas nas próximas semanas. Porém, a plataforma não especificou quando, como ou onde serão liberadas. Então, enquanto os novos recursos não estiverem disponíveis, recomenda-se deixar o aplicativo atualizado.

A Plataformanet é uma agência de marketing digital que traz toda semana informações sobre o mundo da tecnologia, entre outras dicas de serviços e aplicativos. Continue acessando o nosso caderno de tecnologia e acompanhe as novidades.

Fonte: WhatsApp, Canaltech, Tecnoblog, TecMundo