O que está acontecendo com a Meta na Europa?

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, vem encarando dificuldades em operar na Europa que já resultaram em aplicações de multas e impediram o lançamento de novos recursos em países do continente. O principal foco das autoridades regulatórias da região está no cumprimento – ou a falta dele – das regras de proteção de dados dos usuários e a prestação de serviços justos. Até o momento, a gigante da tecnologia (big tech) já foi investigada por disseminação de fake news, acusada de violar a Lei dos Mercados Digitais (DMA) por oferecer um serviço de assinatura pouco flexível e multada em milhões de euros.

Comissão Europeia investiga a Meta

No final de abril deste ano (2024), a União Europeia (UE) abriu uma investigação para apurar se o Facebook e o Instagram teriam violado a Lei de Serviços Digitais (DSA). O processo analisa infrações suspeitas sobre as políticas e práticas da Meta relacionadas a publicidade enganosa, conteúdo político, disseminação de desinformação e indisponibilidade de ferramentas eficazes para monitoramento eleitoral. O órgão ainda destaca a relevância dessas conformidades diante das eleições para o Parlamento Europeu que aconteceriam em poucos meses.

Em maio, a Comissão Europeia iniciou outra investigação que buscava entender se os sistemas do Instagram e do Facebook poderiam estimular vícios comportamentais em crianças e adolescentes. As autoridades se mostraram preocupadas com os métodos de verificação e garantia de idade implementados pela big tech. No mês de julho, foi a vez do serviço de assinatura sem anúncios nas redes sociais da Meta ser alvo de acusações na União Europeia. Segundo a comissão, o modelo de assinatura em que o usuário tem que “pagar ou consentir” pode ir contra o regulamento da Lei dos Mercados Digitais (DMA).

Lançamento de recursos com IA é suspenso na Europa

A Meta anunciou em julho que não lançaria a versão avançada do seu modelo de inteligência artificial (IA) Llama na União Europeia. O modelo de IA é multimodal, o que permite trabalhar com vídeos, áudios, imagens e textos. De acordo com informações do The Verge, um porta-voz da Meta declarou que a suspensão do lançamento do modelo multimodal Llama na União Europeia era “devido à natureza imprevisível do ambiente regulatório europeu”.

Ainda em relação à regulamentação de inteligência artificial na Europa, Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta, e Daniel Ek, fundador e CEO do Spotify, publicaram uma declaração em conjunto. No texto, os CEOs criticaram “a incoerência e a complexidade” do sistema regulatório europeu.

Meta recebe multa por falha na proteção de senhas dos usuários

O capítulo mais recente dos problemas da Meta na Europa envolve uma multa de € 91 milhões (mais de R$ 540 milhões) aplicada no fim de setembro. A Comissão de Proteção de Dados (DPC) da Irlanda aplicou a multa como consequência de investigações sobre o armazenamento incorreto de senhas dos usuários. O DPC é o principal órgão responsável por regular a proteção de dados pessoais na União Europeia. O caso veio a público e começou a ser investigado em 2019. A big tech mantinha as senhas em textos simples armazenadas nos seus servidores internos sem criptografia.

Essas investigações, mudanças de planos e multas para a Meta são apenas alguns exemplos dos problemas que a companhia está enfrentando na Europa. Ademais, existem processos que ainda estão em aberto e podem trazer outras complicações para a empresa de Mark Zuckerberg.

Fonte: Comissão Europeia, The Verge, Meta, Exame, Olhar Digital, Tecnoblog