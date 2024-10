X (Twitter) voltou! Entenda o que aconteceu com a plataforma no Brasil

A rede social X (antigo Twitter) passou por um turbilhão de acontecimentos nos últimos dois meses no Brasil. A situação da plataforma envolveu o fechamento do seu escritório no país; o descumprimento de ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes; suspensões e por fim a volta do X para a internet brasileira. Para entender todo o desenrolar dessa novela, acompanhe o nosso resumo cronológico.

17/08/2024

O X (Twitter) comunicou o encerramento das atividades no Brasil, demitiu cerca de 40 funcionários e fechou o escritório brasileiro. Como justificativa, a rede social afirmou que não iria cumprir as determinações de Alexandre de Moraes para pagar as multas impostas e bloquear os perfis investigados por compartilhar fake news e mensagens de ódio. Por causa do descumprimento, Moares determinou multa diária de R$ 20 mil e a possibilidade de prisão à representante legal da empresa, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição. O que teria motivado o fechamento no Brasil.

28/08/2024

O ministro solicitou ao X (Twitter) que indicasse um novo representante legal no Brasil em até 24 horas. Caso a ordem não fosse obedecida, a rede social seria suspensa.

29/08/2024

Com o fim do prazo determinado, o X (Twitter) anunciou que não iria cumprir as determinações por considerá-las “ordens ilegais e secretas” e que já esperava o bloqueio em breve. Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas da Starlink, companhia de internet via satélite que também pertence a Elon Musk. O bloqueio seria uma maneira de garantir o pagamento das multas aplicadas ao X.

30/08/2024

O ministro do STF ordenou o bloqueio do X no território brasileiro. A determinação dava até 24 horas para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as operadoras brasileiras tirarem a plataforma do ar. Moraes também estabeleceu uma multa de R$ 50 mil para quem utilizasse outros meios para contornar a decisão e acessar o X.

31/08/2024

As operadoras começam a suspender o acesso ao X nos dispositivos em território brasileiro. Devido à complexidade do processo, o bloqueio foi realizado de maneira gradativa.

02/09/2024

Os ministros da Primeira Turma do STF votaram a favor da decisão de Alexandre de Moraes e mantiveram a suspensão do X no Brasil até que a plataforma cumprisse as exigências, pagasse as multas previstas e indicasse um representante legal.

13/09/2024

Moraes manda bloquear e transferir cerca de R$ 18 milhões das contas da Starlink e do X para a conta da União. A medida assegurou o pagamento das multas aplicadas até o momento.

18/09/2024

A rede social voltou ao ar sem autorização para alguns usuários, após uma atualização na sua hospedagem.

19/09/2024

O ministro estipulou nova multa de R$ 10 milhões para a empresa por possibilitar o acesso à rede social por dois dias. No mesmo dia, o X informou ao STF que os advogados André Zonaro Giacchetta e Sérgio Rosenthal passariam a representar a companhia judicialmente no Brasil. Então, Moraes deu o prazo de 24 horas para que o X apresentasse documentos que comprovem a representação legal no país.

20/09/2024

A empresa cumpriu o prazo e apresentou os documentos que indicavam Rachel de Oliveira Villa Nova como representante legal da empresa no Brasil novamente.

26/09/2024

O X entregou mais documentos que tinham sido solicitados pelo ministro e solicitaram o desbloqueio da rede social.

27/09/2024

Alexandre de Moraes informou que o X seria liberado somente após o pagamento das multas mais recentes.

04/10/2024

O X realizou o pagamento das multas, porém o ministro informou que o depósito foi efetuado em uma conta errada do governo federal na Caixa. Moraes pediu para que o banco realizasse a retificação e a transferência para a conta correta no Banco do Brasil.

07/10/2024

Após a confirmação de que os valores foram transferidos para a conta indicada, Alexandre de Moares pediu o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o desbloqueio do X.

08/10/2024

A PGR se manifesta e dá parecer favorável ao desbloqueio da plataforma. Ainda no dia 08, o ministro Alexandre de Moraes autoriza a volta do X no Brasil.

Fonte: G1, TechTudo, Agência Brasil, CNN