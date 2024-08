X (ex-Twitter) anuncia encerramento de operações no Brasil

Neste último sábado (17), a rede social X (antigo Twitter) anunciou o encerramento das suas operações no Brasil. A empresa já tinha reduzido o número de colaboradores e deixado de ter uma sede oficial no país há dois anos. Porém, agora, o X demitiu todos os cerca de 40 funcionários que ainda mantinha no Brasil e informou o fechamento do escritório brasileiro. A companhia atribui a decisão às discordâncias sobre as determinações impostas por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). “A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes”, declarou a plataforma em nota sobre a decisão.

Por que o X/Twitter vai sair do Brasil?

O comunicado oficial sobre o encerramento das operações no Brasil foi publicado no perfil de assuntos governamentais do X no último dia 17 (sábado). Nele, a companhia afirma que Alexandre de Moraes teria ameaçado de prisão o seu representante legal brasileiro, caso não cumprissem suas “ordens de censura”. Essas alegações estão ligadas à determinação do ministro do STF que havia solicitado o bloqueio de sete perfis na rede social por compartilharem mensagens de ódio ou antidemocráticas. A decisão não foi cumprida pelo X.

“Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal”, segundo as palavras da própria plataforma. Como resultado, a empresa decidiu encerrar as operações no país de forma imediata. Apesar dessa decisão, a plataforma afirmou que “o serviço do X continua disponível para a população do Brasil”.

Além das declarações, a nota também trouxe imagens de um despacho de Alexandre de Moras direcionado aos responsáveis pelo X no território brasileiro. De acordo com o documento que seria sigiloso, o ministro relata a solicitação do bloqueio de contas investigadas por crimes na rede social, o descumprimento da determinação e as tentativas frustradas de contato com a empresa. Então, Moraes determina multa diária de R$ 20 mil à administradora legal da empresa, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, e decreta a prisão da representante por desobediência judicial caso as medidas sejam descumpridas.

Embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes

Essa não é primeira vez que Alexandre de Moraes toma decisões legais sobre o X e Elon Musk, dono da rede social. Assim como, já ocorreram reações públicas de discordância do empresário bilionário.

Logo após o anúncio do fim das atividades no Brasil, Musk alegou em um post no X que o encerramento das atividades é “devido às exigências da ‘Justiça’ de @Alexandre no Brasil que nos obrigariam a violar (em segredo) as leis brasileiras, argentinas, americanas e internacionais, o X não tem escolha a não ser fechar nossas operações locais no Brasil. Ele é uma vergonha total para a justiça”. Ainda durante o sábado, Elon Musk continuou publicando diversas críticas a Alexandre de Moraes.

