YouTube contará com o Veo, modelo de IA gerador de vídeos

O YouTube anunciou a integração da ferramenta de inteligência artificial (IA) Veo para geração de vídeos na plataforma. A introdução do modelo de IA generativa no YouTube tem o objetivo de auxiliar os criadores de conteúdo na produção de vídeos curtos para o Shorts. O anúncio sobre o novo recurso foi feito durante o evento Made On YouTube neste último dia 18 (setembro) e veio acompanhado de outras novidades.

O que é o gerador de vídeos Veo do Google?

O Veo é um modelo de geração de vídeo desenvolvido pelo Google DeepMind, o setor de inteligência artificial do Google. O modelo de IA é capaz de gerar vídeos de alta qualidade com resolução de 1080p, duração de mais de um minuto e em diversos estilos cinematográficos, como time lapses e imagens aéreas. E tudo isso pode ser produzido a partir de simples prompts de texto em que o usuário descreve o vídeo que deseja gerar. De acordo com o Google, o Veo possui uma compreensão maior de linguagem que combina as informações recebidas com referências visuais relevantes.

“Com compreensão avançada de linguagem natural e semântica visual, o Veo gera vídeos que seguem de perto o prompt. Ele captura com precisão a nuance e o tom em uma frase, renderizando detalhes intrincados dentro de cenas complexas”, diz a companhia na apresentação do modelo gerador de vídeos. Desde o seu lançamento, o Veo ganhou comparações com a Sora da OpenAI, assim como outros modelos de IA para a geração de vídeos.

Como o Veo funcionará no YouTube?

A introdução do Veo no Youtube é uma evolução do recurso Dream Scream, lançado em 2023 e que já permitia gerar planos de fundo para vídeos do Shorts por meio de inteligência artificial. Agora, com o Veo, o creator pode gerar vídeos de até 6 segundos para utilizar em conteúdos dos Shorts, a área de vídeos curtos do YouTube. Segundo a empresa, o objetivo é auxiliar os criadores a complementar vídeos, fornecer mais contexto ao conteúdo e usar de plano de fundo.

Na demonstração do Veo apresentada pela plataforma, o usuário pode acessar a nova ferramenta através do botão “Criar” presente na mesma tela onde hoje é possível selecionar as cenas para a postagem. Após clicar no botão, o criador precisa apenas inserir o comando em texto e escolher uma das quatro opções de estilo que o app vai sugerir. Depois, basta aguardar a geração de imagens. O YouTube informou que os vídeos criados com o Veo terão uma marca d’água e um aviso para indicar claramente o uso de IA na geração das imagens.

Outras novidades de inteligência artificial no YouTube

Além da integração do Veo nos Shorts, o YouTube anunciou o lançamento de mais funcionalidades com inteligência artificial. A guia assistente de “Inspiração” do YouTube Studio contará com uma expansão da IA generativa para fornecer novas sugestões de conteúdos, títulos, thumbnails e demais ideias conforme o estilo do criador. A aba de “Comentários” do YouTube Studio mudará para “Comunidade” e vai possibilitar obter respostas geradas com IA para interagir com os seguidores de forma personalizada.

Outra novidade importante é a ampliação da dublagem automática de vídeos. A função ainda está em fase de testes, mas será expandida para mais usuários e idiomas, incluindo espanhol, português, francês, italiano e mais.

Fonte: Google DeepMind, YouTube, TechCrunch, Olhar Digital, Canaltech, TechTudo, Tecmundo