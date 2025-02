Welbe Macedo propõe política de conscientização sobre doenças oculares

O vereador Welbe Macedo (PSB) protocolou um projeto de lei para instituir, em São Caetano do Sul, a Política de Conscientização e Prevenção sobre Doenças Oculares, com foco em blefarite e outras doenças inflamatórias das pálpebras. A iniciativa tem como objetivo alertar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde ocular, promovendo práticas preventivas e informativas para evitar o surgimento e o agravamento dessas condições.

Welbe Macedo destacou a importância de conscientizar a população sobre os cuidados diários necessários para prevenir complicações oculares: “Essa ação educativa visa não apenas prevenir o agravamento dessas condições, mas também garantir que os moradores tenham acesso a informações essenciais sobre como cuidar da saúde ocular, evitando o surgimento e o desenvolvimento dessas doenças”, afirmou. A proposta será analisada pelas comissões da Câmara e, posteriormente, submetida à votação em plenário.

Na propositura, o vereador explicou que a blefarite é uma inflamação comum nas pálpebras, que pode causar sintomas como vermelhidão, inchaço, coceira e, em casos mais graves, comprometimento da visão. “Este projeto busca ampliar a conscientização sobre a importância da saúde ocular, prevenindo doenças que afetam a visão e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população”, concluiu Welbe Macedo.

O projeto prevê que o Poder Executivo, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud), elabore materiais informativos sobre saúde ocular para distribuição em unidades de saúde e escolas. Além disso, serão disponibilizados conteúdos sobre prevenção e tratamento de doenças oculares no site oficial e nas redes sociais do município.